Бывший украинский замминистра обвинил общество в нежелании побеждать

В украинском обществе нет четкого понятия, что такое победа, как и самого стремления к ней. Об этом говорит большое количество уклонистов от службы в ВСУ и «ждунов».

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот вопрос до сих пор не выяснен в самой Украине – у нас нет ни в обществе, ни в политикуме однозначной трактовки, что такое в нашем мировосприятии победа. К чему мы стремимся? Существуют несколько версий, они существенно отличаются между собой, и все это пытаются выдать как именно конечную цель. Кто-то считает возвращение статуса-кво на 24 февраля, кто-то считает победой освобождение всей территории Украины и возвращение к границам 91-го года… Наблюдая, к сожалению, на протяжении двух лет за информационной политикой, которую проводит действующая власть практически во всех отраслях информационных технологий, начиная Интернетом, заканчивая телевидением, даже этими восстановленными прямыми концертами, гуляниями, я абсолютно не удивлен тем, что не вижу консолидации нашего общества вокруг цели победить. Скажу откровенно, никогда не скрывал, что меня очень раздражают все эти уклонисты и ждуны, независимо от пола – мужчины или их женщины», – заявил Тука.