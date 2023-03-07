Бывший узник чешской тюрьмы станет участником СВО

Активный участник «Русской весны» Александр Франчетти собирается заниматься оказанием гуманитарной помощи в зоне СВО.

По возвращении из тюремного заключения в Чехии Франчетти до сих пор не восстановил документы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Франчетти арестовали в Чехии в 2021 году по обвинению в разведдеятельности в пользу РФ во время «Русской весны» и создании ОПГ «Северный ветер» – одного из подразделений народного ополчения в 2014 году. Доказать предъявленные обвинения прокурор не смог, и Верховный суд Чехии не стал выдавать Франчетти Украине, поскольку в стране идут боевые действия, и высок риск нарушений прав арестованного.

В октябре прошлого года организатора разведгруппы освободили из-под стражи, и он через Австрию, Венгрию, Сербию вернулся в Россию. В тюрьме Франчетти похудел на 12 кг, обострилось хроническое заболевание суставов. Помимо восстановления здоровья, ополченцу нужно восстановить документы, военный билет и получить регистрацию в Севастополе. А после он собирается в зону проведения СВО.

«Мне конечно хочется туда, в зону, приносить какую-то пользу в любой форме. Если честно, мне не позволяет здоровье, моя непредсказуемая болячка, сегодня там я могу что-то делать, а завтра не могу. Соответственно, мне нужно думать и подбирать так, чтоб не подставлять людей. То есть я не должен быть в таком коллективе, где от моих действий будут зависеть жизни. Нужно либо восстановиться и начать, либо сейчас вот в этом состоянии делать, что ты можешь, – отметил Франчетти в интервью изданию ForPost.- Я считаю, что все планы у нас должны сейчас быть нацелены на нашу победу, связанную с денацификацией не только Украины, а НАТО, в том числе. Уже перерастает вся история в глобальную, и нужно идти до Победы. И каждый человек, считаю, должен вносить какой-то свой вклад – делай, что делаешь, и будь, что будет. Вот я, что могу, буду делать сейчас, либо гуманитарка. Это очень важные вопросы».