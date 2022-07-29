Бывший ведущий Антимайдана объявил о создании Киевской бригады

Новости Украины

В Киеве люди выполняют свою главную работу – они выживают, несмотря на украинский террористический режим, и ждут освободительные русские войска.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил бывший ведущий киевского Антимайдана журналист Юрий Кот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая главная задача, Россия определила своё движение, как некое желание безопасности русского народа, безопасности русской земли… Почему Киев? Вы помните слова Путина? Зачем нужен мир, если в нём не будет России. Позволю себе немножко добавить, перефразировать – зачем нужен мир, если Киев не будет русским? В принципе понимаем – зачем это происходит и зачем это делается. Потому что Киев – это мать городов русских, это колыбель нашей духовности. Там каждый сантиметр полит русской кровью. Я уже не говорю про Киево-Печерскую Лавру», – рассказал Кот.

Он повторил, что, несмотря на все притеснения и террористические действия киевского режима, русские жители Киева пятый месяц ждут освободительные войска союзников.

Журналист убеждён, что будет общей трагедией, если Москва пойдёт на какие-то договоренности с Киевом, потому что русские никогда не бросали своих.

«И более того, я вам должен сказать, что люди нас там ждут. Те, кто надеялся 5 месяцев назад, что это произойдет быстро в течение месяца, пары недель. Они же никуда не делись, они же там остались жить. У них не было возможности уйти, они нас там ждут. Обвинять их в том, что они ничего не делают… Люди выполняют самую главную работу – они там живут. Они ждут. Я уверен, что каждый из них на своём месте при тотальной диктатуре, жуткого террора по отношению ко всему русскому, они продолжают там существовать, веря в нашу победу. Это очень важно, чтобы мы их не кинули. Как мы будем реально жить, если мы их кинем? Кто мы после этого? Как угодно можно нас называть – приспособленцами, как угодно, но не русскими. Русские своих не бросают. Они там все наши, свои, причём по-настоящему. Это очень важный момент», – подчеркнул он.

По его мнению, нужно создавать Киевскую бригаду, по примеру Одесской.

«Сейчас Игорь Марков (экс-депутат Верховной рады – ред.) целую бригаду собрал Одесскую. И сейчас мы с друзьями озадачены вопросом, скорее всего, будем формировать Киевскую. Мы знаем, что дивизионы, с братской помощью, если братья казаки помогут, то даст Бог, появится Киевское объединение, которое будет нацелено исключительно для освобождения всей русской земли. Ну а Киев – столица Украины, то значит, прежде всего, – её. Вы знаете, за 8 лет нас так уже помотало – и за 8 лет песок вымыло. И у нас остаются только те, как бы нас ни плавило, ни ломало, мы идём все до конца. И это самое главное, за что я вас всех уважаю», – заключил Кот.