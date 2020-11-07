07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Скандал, Украина
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Бывший зам Зеленского рассказал про кишащих вокруг него авантюристах


Президент Украины Владимир Зеленский не имеет соответствующего опыта, что отражается на его провальной кадровой политике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил Александр Данилюк, в течение нескольких месяцев после победы Владимира Зеленского занимавший должность секретаря СНБО Украины, главой которого является президент.

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По словам экс-чиновника, Зеленский подвержен влиянию тех, кто ему льстит

«Много вокруг него авантюристов. Я видел эту проблему с самого начала. Появлялись люди, которые позиционировали себя специалистами по США, но при этом ни разу в Штатах не были. И потом они чуть ли не получали должность посла. И, кстати, если посмотреть на ту же верхушку, например, Слуги народа – фактически это авантюристы», – сказал Данилюк

Он также говорит, что вокруг Зеленского много перекрасившихся людей.

«Например, такой интересный был момент с [экс-генпрокурором] Рябошапкой. Во время предвыборной кампании, по‑моему, на каком‑то из эфиров, Рябошапка (он представлял команду Зеленского) столкнулся с Ириной Верещук, которая нещадно критиковала Зеленского. Прошло буквально полгода и все поменялось», – отметил экс-секретарь СНБО.


Напомним, что потом Верещук зашла в Раду по спискам партии Зеленского, а также от этой политсилы выдвигалась на пост мэра Киева.

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