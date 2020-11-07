Бывший зам Зеленского рассказал про кишащих вокруг него авантюристах

07.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет соответствующего опыта, что отражается на его провальной кадровой политике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил Александр Данилюк, в течение нескольких месяцев после победы Владимира Зеленского занимавший должность секретаря СНБО Украины, главой которого является президент.

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По словам экс-чиновника, Зеленский подвержен влиянию тех, кто ему льстит

«Много вокруг него авантюристов. Я видел эту проблему с самого начала. Появлялись люди, которые позиционировали себя специалистами по США, но при этом ни разу в Штатах не были. И потом они чуть ли не получали должность посла. И, кстати, если посмотреть на ту же верхушку, например, Слуги народа – фактически это авантюристы», – сказал Данилюк

Он также говорит, что вокруг Зеленского много перекрасившихся людей.

«Например, такой интересный был момент с [экс-генпрокурором] Рябошапкой. Во время предвыборной кампании, по‑моему, на каком‑то из эфиров, Рябошапка (он представлял команду Зеленского) столкнулся с Ириной Верещук, которая нещадно критиковала Зеленского. Прошло буквально полгода и все поменялось», – отметил экс-секретарь СНБО.

Напомним, что потом Верещук зашла в Раду по спискам партии Зеленского, а также от этой политсилы выдвигалась на пост мэра Киева.