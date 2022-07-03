Бывший замглавы СБУ грозит ударом по подлодкам Черноморского флота

Поставленные Украине крылатые противокорабельные ракеты «Гарпун» позволяют ей наносить удары и по подлодкам Черноморского флота.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, после того, как ВСУ обстреляли вышки «Черноморнефтегаза» и остров Змеиный, они могут пойти дальше и ударить по подлодкам ЧФ.

«Это реально, потому что мы использовали ракеты, которые, вроде как противокорабельные, но по стационарным объектам. И они себя очень хорошо показали.

Эти ракеты «Гарпун», они же не только противокорабельные, они противолодочные. То есть, если бы мы поставили себе за цель захватить целью подводную лодку, которая выпустила ракеты, то после выпуска ракеты, мы используем информацию контрбатарейных радаров, и мы могли бы спокойно лодку потопить. Даже если она в подводном положении, потому что есть такая система», – заявил Ягун.