Бывший замглавы СНБО Украины предупредил об угрозе ввода войск из Белоруссии

10.06.2022  14:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Представителям киевского режима нужно перестать врать самим себе и заниматься самоуспокоением о том, что наступления со стороны Белоруссии не будет.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представителям киевского режима нужно перестать врать самим себе и заниматься самоуспокоением о том, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Кривонос назвал провалом тот факт, что в начале спецоперации российская армия смогла дойти до Киева за четыре часа.

«То, что россияне за четыре часа дошли до Киева – это провал нашей оборонной политики существующего руководства страны. Потому сейчас задача номер один – перестать самим себе врать и готовиться к самым худшим вариантам. А худший вариант – это то, что белорусы вместе с российскими подразделениями, с их разведывательно-диверсионными группами в состоянии наступать со стороны Белоруссии- сказал генерал.

«Напомню, что протяженность границы Украины и Белоруссии – это 1086 километров, это достаточно большое количество, но у нас есть свои плюсы в том, что большая часть этой территории – это болота и количество дорог, по которым можно наступать, не такое уж и большое. Потому, пользуясь этими возможностями, проведение противотанковых засад и активной деятельности наших групп, мы можем сдерживать противника», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть