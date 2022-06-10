Бывший замглавы СНБО Украины предупредил об угрозе ввода войск из Белоруссии

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Новости Украины

Представителям киевского режима нужно перестать врать самим себе и заниматься самоуспокоением о том, что наступления со стороны Белоруссии не будет.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос назвал провалом тот факт, что в начале спецоперации российская армия смогла дойти до Киева за четыре часа.

«То, что россияне за четыре часа дошли до Киева – это провал нашей оборонной политики существующего руководства страны. Потому сейчас задача номер один – перестать самим себе врать и готовиться к самым худшим вариантам. А худший вариант – это то, что белорусы вместе с российскими подразделениями, с их разведывательно-диверсионными группами в состоянии наступать со стороны Белоруссии- сказал генерал.

«Напомню, что протяженность границы Украины и Белоруссии – это 1086 километров, это достаточно большое количество, но у нас есть свои плюсы в том, что большая часть этой территории – это болота и количество дорог, по которым можно наступать, не такое уж и большое. Потому, пользуясь этими возможностями, проведение противотанковых засад и активной деятельности наших групп, мы можем сдерживать противника», – заявил Кривонос.