Бывший замгоссекретаря Польши: ВСУ исполнили мечту Трампа

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Благодаря конфронтации с Россией, которая произошла после начала спецоперации на Украине, США расширили свои возможности в Европе, взяли под контроль энергетические рынки ЕС и сохранили при этом потенциал в Азии.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп обещал когда-то сделать Америку великой снова, и это произошло, сделал это украинский солдат. Просто сделал Америку великой снова, потому что в результате того, что сделал украинский солдат, во-первых, американские фирмы, США взяли под контроль энергетические рынки Европы, выдворили оттуда Путина, его «Газпром» и всю эту агентуру, которая на этом наживалась. Соединенные Штаты открыли себе дорогу в Европу, которая альтернативна по отношению к тому, что было, потому что раньше единственный вход – это Франция и Германия. А сейчас, после входа Швеции и Финляндии [в НАТО], оказывается, что Соединенные Штаты получают альтернативный вход и полностью», – сказал экс-чиновник.

«Это не только вход в Европу, но и вход в Арктику. Получается, что стратегически это невероятная победа. И таких моментов очень много. Все это произошло, при этом, ни один американский солдат не погиб. Во-вторых, ни один американский солдат не был перенесен из Дальнего Востока в Европу, потенциал Соединенных Штатов в конфронтации с Китаем не ослабился, а наоборот, Европа в это время передвинула достаточно сильную поддержку Соединенным Штатам, потому что немцы, французы и англичане передвинули туда свои воздушно-морские силы… Это произошло за мелкие копейки, потому что сумма поддержки – это 5% военного бюджета», – заявил Кульпа.