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Бывший замминистра промышленности России и экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в Великобритании.

Соответствующую информацию в западных СМИ обнаружил политолог Владимир Корнилов.

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«The Times сегодня сообщила, что несколько дней назад арестован Дмитрий Овсянников, губернатор российского Севастополя с 2017 по 2019 гг. Причем арестован в… своем доме в Лондоне. Если это так, то на что он рассчитывал-то, перебираясь в Лондон? Или решил, что в лондонской тюрьме будет спокойнее?» – комментирует Корнилов.

Бывший глава МГБ ДНР полковник ФСБ Андрей Пинчук в беседе с «ПолитНавигатором» напомнил, что еще минувшим летом выражал недоумение, как Овсянников при всех ограничениях по допуску к секретам смог выехать за границу.

Пинчук считает доказательством «факта сотрудничества Овсяникова с западными спецслужбами» решение суда в ЕС, которым с экс-чиновника снимались санкции на Западе, после чего бывший губернатор российского Севастополя открыл на Кипре фирму, оказывавшую помощь другим выходцам РФ по снятию рестрикций.

«Подобные конторы – легальные пункты по проведению вербовочной работы», – поясняет офицер.

Пинчук не может найти разумных объяснений, как Овсянников смог выехать на Запад.

«Такой уровень грифа секретности не должен был предполагать отъезда за границу. Должность мэра Севастополя – режимного города – предполагает информацию о спецобъектах и о местах их базирования. А замминистра промышленности, которым также работал Овсянников, располагает закрытыми данными в том числе о стратегических объектах промышленности», – пояснил офицер.

Тем не менее, Пинчук считает, что арест Овсянникова вряд ли связан с тем, что британцы хотят сейчас выведать у него какие-то новые секреты.

«Думаю, что он уже давным-давно выдал всё ценное, что знал. Факт снятия санкций подтверждает это прямым образом. Поскольку это человек мошеннического типа, похоже, что Овсянников попросту, как и многие подобные ему, заигрался и не оправдал обязательств и авансов, которые он взял у спецслужб Запада. Поэтому и был наказан через арест», – допускает Пинчук.

Лидер организации «Русский блок» экс-депутат горсовета Севастополя Геннадий Басов напоминает, что у силовиков были возможности задержать Овсянникова задолго до его отъезда за границу.

«Когда Овсянников был губернатором Севастополя, жители наблюдали, как этот гражданин разбазаривает, разворовывает средства и вымогает деньги у предпринимателей. А сотрудники правоохранительных органов не сильно занимались этой проблематикой – это и позволило ему не только спокойно покинуть должность главы города, не получив никаких уголовных дел, но и уехать за рубеж, заработав колоссальные средства за счет севастопольцев. Думаю, что в Лондоне гражданин Овсянников вряд ли понесет суровую ответственность, но какой-то, по крайней мере, временный, дискомфорт ему уже обеспечен», – сказал Басов.