Бывший замсекретаря СНБО Украины исключил скорое появление западных истребителей

Анатолий Лапин.  
09.02.2023 10:55
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если уже сейчас будет принято решение о передаче Украине западных самолетов, в ближайшем будущем они не смогут быть задействованы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если уже сейчас будет принято решение о передаче Украине западных самолетов, в ближайшем...

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По словам Кривоноса, у Украины нет ни технического состава, способного обслуживать эти самолеты, ни взлетно-посадочных полос, не говоря уже о воздушном прикрытии и обеспечении безопасности аэродромов.

«Изучить вопрос – это не значит принять решение, это во-первых. Во-вторых, не вопрос в выделении самолетов, а вопрос в создании систем логистики по обслуживанию этих самолетов. И даже проще научить пилотов, чем научить персонал, который будет обслуживать эти самолеты.

Ну и одна из самых больших проблем, которая существует в Украине, – это как раз качество взлетно-посадочных полос украинских аэродромов – вот эти вещи, когда все это сложится в нормальный коэффициент, тогда четко мы можем понимать, что мы можем использовать эти самолеты на наших аэродромах», – сказал генерал.

«Я уж не говорю о мощной системе противовоздушной обороны этих аэродромов, не говорю, что русские увеличат работу своих ДРГ по выведению из строя этих самолетов. Потому сам по себе самолет еще ничего не стоит, а люди, которые на нем летают и та плоскость, тот объект, на котором он находится, – это намного важнее, чем сам самолет», – заявил Кривонос.

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