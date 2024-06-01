Бывший житель Херсона об оккупации и философии предательства

У меня, да и наверное не только у меня в моменты, когда ты остаёшься наедине с собой, могут возникнуть вопросы: нет ли договора с собственной совестью? Может, я оправдываю такие вещи, которые оправдать можно только в своём лице, но для других людей это ничего не значит? Что такое оккупация, какой смысл вкладывается в предательство, кто, по сути, представитель идеологии фашизма?

С фашизмом вроде разобрались. Если уж совсем просто, это диктатура националистов, помноженная на диктат государства. А что есть предательство в войне с элементами гражданской? И что есть оккупация? Тема не так проста, как может казаться. Ведь как вроде. Переметнулся в другой лагерь, ты уже предатель. Посягнул на чужую территорию – оккупант.

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Ну, раз залез, попробую понять. Сильно не пинайте, пишу, как обычно на основании своих умозаключений, и прекрасно понимаю, что они не идеальны.

В гражданском противостоянии всё сложнее. Кто прав? Белые или красные? Остроконечники или тупоконечники?

Тут важна идея. Что предлагают стороны? С моей точки зрения, Украина ничего не предлагает. Нет, конечно, ходили извращенцы по Крещатику, и свистят из всех утюгов что Украина должна быть моноэтична. Ни первое, ни второе нереализуемо. Думаю, и украинская элита в это всё не верит. Но декларировать необходимо. Бо грошей не дадуть. Те, кто её толкнули на это, люди опытные. Они знают, что подобные идеи несут в себе опасность саморазрушения общества. Поэтому предлагают этот прекрасный идеологический конструкт другим.

Россия в лице своего высшего руководства предлагает приверженность традиционным семейным ценностям, многогранность и многонациональность. Работай, соблюдай законы, сохраняй и приумножай традиции своего этноса (например англичане этнос буров уже не приумножат). Я не идеализирую как оно реализуется на практике, но вектор обозначен.

Просим к стойке, выбирайте что вам ближе.

Отсюда вытекает второе – оккупация. Не стану останавливаться подробно на вопросах коренизации и украинизации через колено, но Херсон усилиями большевиков стал украинским. Можно ли это считать оккупацией? Может, люди добровольно шли в Украину? Нет. Масса исторических документов показывает, что практически всё делалось насильно. Стерпится, слюбится. Так и случилось.

Но ровно до того момента, пока Украина не потеряла суверенитет. Даже не так. До того момента, пока не вышла из состава СССР. Там со старта начались манипуляции с референдумами, где люди сами до конца не поняли, что они выбрали, а также пляски с конституцией. Хотели одно, приняли другое.

Так вот, оказывается, можно оккупировать не территорию. Можно захватить мозги. Оккупировать ментальное пространство, сделать людей заложниками пропаганды и психологических экспериментов.

Посадить своего вассала, выписать ему карт-бланш на любые действия и оценивать результат. Кто оккупировал Украину? Чужие смыслы. Куда они были направлены? Против России и её сторонников внутри Украины. Чем закончилось? Войной. Жизни украинцев и будущее страны, в размен на тактическое улучшение положения Англии и США в мировой политике. Равноценно, правда?

Отсюда вытекает третье – предательство. По моему глубокому убеждению (а, может, и заблуждению), предательство возможно только из-за выгоды. Если ты искренний приверженец той идеологии, которую предлагает Украина или Россия, то это либо истина, либо заблуждение. Но это выбор. А не расчёт. Но если ты угнал вертолёт за бабки, из-за тебя погибли боевые товарищи, готовься сдохнуть смертью лютою.

Если ты за бабки поджигаешь релейный шкаф на ж.д. или совершаешь нечто подобное, тоже готовься. Если ты за бабки рассказывал, какие прекрасные правосеки, а затем за те же бабки рассказываешь, какая прекрасная Россия, и наоборот, тебя привлекало всё русское, но националистическое лучше оплачивается, тебя тоже ничего хорошего не ждёт. Может и не убьют, но разорвёт от внутренних противоречий, где же ты настоящий?

Если ты агитируешь за войну (привет Порошенко, Стерненко, Данилову, Зеленскому и прочим гончаренкам ….), но сам давно продал душу дьяволу за евро и паспорт, тоже готовься. Ты сжигаешь свой народ, выкупая свою никчемную жизнь чужой кровью. И лжёшь. О целях, которых никогда не достигнешь, о смыслах в которых ничего не понимаешь. Зеленского не стал отдельно выделять, хотя, продолжив дело Порошенко, он оказался редкостным чудовищем даже на фоне своего мерзкого окружения.

И так с предательством во всём.

Предательство Петра или предательство Иуды. Страх природы человека, против циничного расчёта.

Того самого, который на устах «цивилизованного мира» – ничего личного, просто бизнес.

Вот с Украиной они поступают по этому принципу. Через тех бесцветных и безликих подонков, которых вырастили в пробирке «европейського майбутнього».

Только майбутне на Украине уже давно не просматривается.