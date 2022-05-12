Бывший знаток «Что? Где? Когда?» бежал в Азербайджан и поливает грязью Россию

12.05.2022  23:49 (Мск), Баку
Владимир Гладков.  
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Азербайджан, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, экстремизм


Бежавший из России азербайджанский игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров назвал государственность РФ «фашистским» и «нацистским».

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший из России азербайджанский игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров назвал государственность РФ «фашистским»...

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«Почему мне должно быть тяжело? Этой страны уже нет, откуда я уехал. Я не представляю, зачем туда возвращаться. Там руины, пепелище. Да, конечно, дом не бомбят, но всё, что было создано, что я любил… Как можно жить в стране, в которой ты едешь по улице, а на здании театра нацистская свастика? Ты просто уже не можешь там жить. Как можно жить в стране, где на Лужниках собирается огромная толпа, и все в экстазе орут фактически фашистские приветствия? И это легко отрезается. Просто взять ножом – отрезал. Я вообще удивился, насколько у меня не было ностальгии, страданий, уехал и уехал», – паясничал «знаток».

Отметим, что Аскеров в России объявлен в розыск, он обвиняется по статье о реабилитации нацизма. Ранее он сделал пост в «Facebook» о маршале Советского Союза Георгии Жукове. По оценке следствия, в посте содержатся заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца.

Стоит также добавить, что ещё один «знаток» Илья Новиков, известный так же как один из адвокатов Надежды Савченко, сейчас находится на Украине в составе территориальной обороны.

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