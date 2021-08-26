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26.08.2021 17:23 (Мск), Черновцы, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Западная Украина, нацизм, Происшествия, Украина
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Бывшую синагогу на Западной Украине превратили в кафе с символикой СС

Новости УкраиныВ Черновцах в здании бывшей синагоги открыли кофейню «Escobar», использующую в оформлении нацистскую символику...

В Черновцах в здании бывшей синагоги открыли кофейню «Escobar», использующую в оформлении нацистскую символику подразделений SS.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кофейня с символикой нацистской СС находится в Черновцах на улице Синагоги, 31», – написал он.

Заведение выпустило брендированный напиток «Essco», в названии которого буквы «SS» написаны в виде молний – в точности символика войск СС гитлеровской Германии.

В комментариях к посту Долинского возмущенные пользователи соцсети сообщили, что кофейня эта располагается в здании, которое ранее было главной хоральной синагогой города — «Гроссшил».

А улица Синагоги, на которой расположилось заведение, является центральной улицей бывшего еврейского квартала. Там находилось несколько синагог, иешива и множество других еврейских строений, поэтому несколько лет назад улице и вернули историческое название.

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