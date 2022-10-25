Бывшую Украину подключают к газу в обход…. Украины

25.10.2022  17:16 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, ЖКХ, Запорожье, Местная власть, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Запорожская область, недавно вошедшая в состав России, становится независимой от украинского газоснабжения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожская область, недавно вошедшая в состав России, становится независимой от украинского газоснабжения. Об этом,...

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«Специалисты газовой службы поэтапно подключают Бердянск и Бердянский район к газоснабжению. Три населённых пункта Бердянского района уже получили газ. Пущено 9 котельных Бердянска, 3 коммунально-бытовых предприятия, Хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора.

Газ находится в границах Запорожской области, идёт продувка и заполнение магистралей распределительной сети, испытания магистральных газопроводов закончены. Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района», – написал российский чиновник в своем телеграм-канале.

По его словам, далее планируется подключение Мелитополя и Мелитопольского района.

«Благодарен Министерству энергетики Российской Федерации за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных Киеву территориях, – резюмировал Балицкий.

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