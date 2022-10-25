Бывшую Украину подключают к газу в обход…. Украины

Запорожская область, недавно вошедшая в состав России, становится независимой от украинского газоснабжения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Специалисты газовой службы поэтапно подключают Бердянск и Бердянский район к газоснабжению. Три населённых пункта Бердянского района уже получили газ. Пущено 9 котельных Бердянска, 3 коммунально-бытовых предприятия, Хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора.

Газ находится в границах Запорожской области, идёт продувка и заполнение магистралей распределительной сети, испытания магистральных газопроводов закончены. Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района», – написал российский чиновник в своем телеграм-канале.