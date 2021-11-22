«Царь Мариинского дворца» Бельский борется с остатками влияния Макарова в ЗакСе

Депутаты ЗакС Санкт-Петербурга обсудили планы внести изменения в Устав города. В пятницу, 19 ноября, инициативу предварительно одобрил комитет по законодательству. Его председатель Всеволод Беликов заявил, что поправка дает депутатам новые возможности для формирования структуры парламента. Фактически же нововведение наделяет спикера большими полномочиями, превращая его в единоличного руководителя Законодательного собрания, считает публицист Сергей Ковальченко.

Комитет по законодательству во главе с Всеволодом Беликовым хотел бы, чтобы в составе ЗакС работали не менее семи постоянных комиссий (сейчас их может быть не более семи), а также предложил разрешить спикеру парламента утверждать смету расходов и нанимать сотрудников Мариинского дворца. Против инициативы высказался только один член комитета – представительница «Новых людей» Ольга Герасина, пишет «ЗакС.ру».

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Всеволод Беликов отстаивает интересы Александра Бельского – бывшего «политического» вице-губернатора Смольного, перешедшего в парламент после выборов в сентябре 2021 года и сразу заявившего, что новый ЗакС обязан работать со Смольным в унисон.

Политический обозреватель Сергей Ковальченко заметил, что предварительное согласие с новой инициативой «команды Бельского» нельзя назвать ничем другим, кроме как «самооскоплением» депутатского корпуса, у которого и так осталось мало ресурсов по защите интересов петербуржцев, проголосовавших за депутатов на выборах, если они вдруг противоречат амбициям Смольного.

«Чем у нас комитет по законодательству занимается, это продолжает самооскопление депутатского корпуса. <…> Спикер становится руководителем аппарата парламента, чего не было никогда. Было четкое разделение: аппарат – это чиновники со своим руководителем. Приходят депутаты, аппарат их обслуживает. Есть управления всякие, которые помогают работе парламента. Теперь очень хочется, чтобы спикер был еще и руководителем аппарата», – сказал он в стриме Андрея Окуня «Как рыба в воде».

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Александр Бельский делает это, в том числе, и для борьбы с остатками влияния бывшего спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова, отметил Ковальченко. Он вспомнил, что в аппарате ЗакС пребывает очень много лояльных к Макарову людей, которых не так просто уволить.

«Это борьба чисто за будущее влияние и борьба с людьми Вячеслава Макарова. Аппаратом руководит его, так сказать, ставленник Михаил Субботин. Очень много людей «макаровских» в аппарате сидит, которых уволить по закону не очень можно», – подчеркнул он.

В пользу этой версии, по мнению Ковальченко, также говорит и отказ застраивать парк «Малиновка» (Макаров лоббировал постройку там храма – прим.ред.), а также решение реконструировать Аракчеевские казармы и Дом Басевича, что обсудили на заседании 17 ноября. Журналист полагает, что так Бельский перехватывает градозащитную повестку у депутата фракции «Яблоко» Бориса Вишневского, которого некоторые эксперты считают «близким» к Макарову.

Закрытие неких «болевых точек» города на этом направлении снижает возможности негативно оценивать действия спикера и отвлекает от главного: Бельский намерен стать «царем парламента», чего не делал даже прежний спикер, понимающий, что такое приличия и символические жесты.

«Такого не делал даже Макаров, потому что он был хитрый. Он понимал, что эти символические вещи важны. И, если будет какой-то «косяк», он может всегда прикрыться и сказать: «Смотрите, вот я аппаратом не руковожу, им руководит Субботин. Смету я не утверждаю, ее утверждает парламент. Да, можно расставить на эти места все своих людей, но номинально ты не причем. <…> А сейчас все приличия отбрасываются. А зачем, собственно? Да, я (Бельский – ред) буду всем руководить», – сказал Ковальченко.

При этом Бельский остается лишь номинальной фигурой, а руководить всем парламентом будут из Смольного. Возможно, это вызовет некоторое сопротивление в определенных кругах, заключает журналист.

Негласное, но общеизвестное противостояние ЗакС и Смольного во времена Вячеслава Макарова стало основной причиной выдвижения Бельского и целого ряда чиновников на выборы в парламент региона: губернатор Александр Беглов устал от конфликта и хотел контролировать парламент, для чего отправил туда «своего человека», писали СМИ до и после сентябрьских выборов. И если раньше политологи сомневались в том, что Бельский, не имеющий парламентского опыта, сможет «удержать трибуну», то теперь стало очевидным: спикер просто не намерен играть в демократию и отдавать в сторонние руки хоть малейший ресурс власти.