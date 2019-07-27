27.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Сербия
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ЦАР отменила признание Косово. Нужно еще 4 отзыва

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенного Косово – незаконно отторгнутого албанскими террористами сербского края.

Об этом сообщил глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения,  продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

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По словам политика, ЦАР стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово. Ранее МИД Сербии сообщил об отзыве в одностороннем порядке признания  независимости Косова со стороны Палау, Мадагаскара, Соломоновых островов, Коморских островов, Содружества Доминики, Суринама, Либерии, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеи-Бисау, Бурунди, Папуа-Новой Гвинеи, Лесото и Гренады.

Дачич уточнил, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96 (сейчас их 100), провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.

В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол.

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