«Царь-шторм» не пощадил даже «Мрию» Грефа – в Крыму оценили общий ущерб полуострову

Предварительная сумма ущерба от «царь-шторма», разыгравшегося над Крымом в конце ноября, превышает 40 миллиардов рублей. До сих пор с дырами в кровлях находятся около 1,5 тысяч зданий – как жилых домов, так и социальных объектов. А процесс выплаты 10 тысяч рублей помощи всем пострадавшим затянется еще на несколько месяцев.

Об этом в прямом эфире на «Крым24» рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он признался, что период его руководства республикой изобилует чрезвычайными ситуациями.

«У нас как ни шторм, то или «шторм века», или «засуха века», или наводнение века. За последние 10 лет мне “повезло”, в том плане, что не было какого-то испытания, которое не было бы раз за последние 100 или 150 лет. То химия в Армянске, когда там сернистый ангидрид был, и никто не знал, что это такое вообще, из чего появляется. Мешали в бочке смеси и смотрели, что из чего выделяется, по сути опыты проводили химические. Ну, и вообще тех приключений, начиная от блэкаута и всего остального, поверьте, хватало. И не по одному процессу никогда, ни у кого не было решений готовых, поскольку это всё было впервые», – посетовал глава региона.

«Шторм тоже такой за 170 лет впервые, чтобы ветер 140 км в час. Такого просто никогда не было, чтобы пострадавших полмиллиона людей без света оказались, даже больше. Многие были без света около недели, практически весь Черноморский район. Хотя, хочу сказать, что подавляющее большинство обрывов электроэнергии произошло исключительно из-за того, что сухие деревья и вдоль линии электропередачи, и внутри муниципалитетов – не попилили. И ветки, которые срывало, рвали провода. Поэтому работа по спилу сухостоя, по санитарной рубке – не только для красоты, но и польза прямая с точки зрения ущерба», – подчеркнул Аксёнов.

По его данным, заявления на 10 тысяч рублей выплаты подали 436 тысяч человек. 336 тысяч уже непосредственно отработаны, и по ним принято положительное решение. 7,5 тысяч человек уже получили выплаты.

«К сожалению, такой объём оформляется впервые. 330 человек на этом работают. Если чисто математически взять, это ещё 45-50 дней, если без выходных и проходных будем заполнять, тут объективно не ускорить. Что касается выплат по 50 и 100 тысяч, там всего чуть больше 550 человек подали заявления. Это частичная или полная утрата имущества. Тут до Нового года всем деньги будут выделены», – заверил глава Крыма.

Отдельной бюджетной строкой нужно выделять средства на восстановление набережных и кровель жилых домов, и соцобъектов. Для восстановления берегоукрепительных сооружений Роскапстрой уже определил подрядчиков с нужными компетенциями.

«Они сейчас заканчивают объезд. Конечно, пострадали все без исключения набережные, во всех муниципалитетах – Ялта, Алушта, Евпатория, Сакский район целиком, Черноморский район. Все, что было там на берегу, посмывало. Бетон вымыло. Даже новые заграждения в «Мрии» – всё разметало. Предварительно оценка ущерба около 40-42 миллиардов рублей. Понятно, что проектная документация будет изготавливаться с колёс, а подрядчик уже приступит к работам, по большому счёту, не дожидаясь заключения контракта. К сезону максимально, где возможно, уже восстановить эти набережные. Я буквально 15 января уже даты озвучу, сколько займет непосредственно по времени выполнение работ по восстановлению», – пообещал Аксёнов.

Около полутора тысяч поверженных кровель муниципалитеты будут восстанавливать самостоятельно. Что касается индивидуальных жилых домов и автомобилей, то их восстановление за бюджетный счет не предусмотрено. Поэтому на будущее владельцам нужно страховать свое имущество, не особо надеясь на государство. Аксёнов заверил, что тем, кто не может перекрыть крыши самостоятельно, помогут из внебюджетных источников, но это не выход.