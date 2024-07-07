Царев: Мы можем выключить свет на Украине одним движением

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Россия не решается пока бить по трансформаторным узлам вблизи украинских АЭС, тогда как Украина регулярно уничтожает эти трансформаторы вблизи Запорожской АЭС.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши новости» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине есть электроэнергия только по той причине, что мы не бьем по трансформаторам, которые находятся территориально отдельно от АЭС, но включены в единый комплекс. Если мы по этим трансформаторам ударим, будет считаться, что мы ударили по Ровенской или Хмельницкой АЭС. У нас есть еще, что делать, не применяя атомного оружия. Мы можем выключить свет на Украине действительно одним движением. Это вопрос политический», – сказал Царев.

По его подсчетам после российских ударов по объектам энергетики Украина закупает электроэнергии на 20 млн долларов, а падение производства там составило всего 10%.