Царев: Мы можем выключить свет на Украине одним движением

Елена Острякова.  
07.07.2024 21:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия не решается пока бить по трансформаторным узлам вблизи украинских АЭС, тогда как Украина регулярно уничтожает эти трансформаторы вблизи Запорожской АЭС.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши новости» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не решается пока бить по трансформаторным узлам вблизи украинских АЭС, тогда как Украина...

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«На Украине есть электроэнергия только по той причине, что мы не бьем по трансформаторам, которые находятся территориально отдельно от АЭС, но включены в единый комплекс. Если мы по этим трансформаторам ударим, будет считаться, что мы ударили по Ровенской или Хмельницкой АЭС. У нас есть еще, что делать, не применяя атомного оружия. Мы можем выключить свет на Украине действительно одним движением. Это вопрос политический», – сказал Царев.

По его подсчетам после российских ударов по объектам энергетики Украина закупает электроэнергии на 20 млн долларов, а  падение производства там составило всего 10%.

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