Царев: «Мы не можем победить на Украине. Сил для наступления нет»

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У России нет хороших решений конфликта на Украине. Победить военным путем на своих условиях она сейчас не может, а переговоры и перемирие будет означать лишь отсрочку войны на более длительный срок.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет сейчас хороших вариантов. Самый хороший вариант – это мы идем в наступление и побеждаем в этой войне на Украине, прекращается гражданская война. Ни одна гражданская война не прекращается искусственным путем… Гражданские войны пожатием рук не заканчиваются. То, что мы сейчас видим на Украине – это классическая гражданская война, с обоих сторон воюют русские.

Поэтому победить мы сейчас можем? Думаю, что вряд ли. Мы сейчас держим оборону с разной степенью успешности, но в наступление мы не идем – последнее хорошее, красивое наступление было в Артемовске», – сказал Царев.

Он говорит, что не видит сейчас у России ресурсов для перехода в наступление на Киев или Одессу, хотя добавил, что не является военным экспертом.

«А вариант мира – какие у нас есть в связи с этим риска. Победить не можем, вариант мира – это вариант переложить проблему на плечи наших детей, а, может, и раньше, может быть, 3-5-7 лет. Поэтому этот конфликт надо решать на поле боя. У нас есть два не очень хороших решения, и из этих двух не очень хороших решений делают выбор президент Российской Федерации, Государственная дума, правительство, российский народ», – заявил Царев.