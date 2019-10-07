Царев: На майдане громче всех призывали убивать женщины

07.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший украинский депутат-регионал Олег Царев чуть не погиб в машине скорой помощи, когда пытался баллотироваться в президенты весной 2014 года и подвергся нападению после выступления на ТВ, причем, главными подстрекателями его убийства были женщины-националистки.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «День ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начали бить и срывать одежду я понял, мысленно согласился, что могут убить. Подогнали скорую помощь, я сел туда и была надежда, что все-таки останусь живой. Потом изрезали колеса машине, и мы начали ехать. Толпа начала раскачивать машину, медики испугались. Я опять решил, что все, и толпа начала скандировать: «Смерть!», «На Майдан!», «Казнить его!».

Бедный мой сын, мама, когда смотрели это в эфире, плакали. Самое интересное, что громче всего кричали женщины», – заметил он.

При этом Царев отметил, что честному человеку трудно стать украинским политиком.

«Порядочному человеку очень сложно стать политиком. Это зависит от человека. Человеку, у которого нет внутренних ограничений, больше шансов добиться успехов. Любые внутренние ограничения, убеждения, порядочность являются теми вещами, которые однажды не дадут сделать какой-то поступок, который вывел бы тебя на новый уровень властной иерархии…

Возьмите Порошенко. Он идеальный политик. Юлия Тимошенко – то же самое. Не нужно путать любителей и профессионалов. У Порошенко был только один минус – деньги.

Для политиков и чиновников власть – это наивысшая категория, а деньги – произвольная. Отличие Порошенко и Тимошенко в том, что Порошенко согласился бы взять деньги, а Тимошенко – нет», – резюмировал экс-депутат.