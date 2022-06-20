Царев: Началась битва за Одессу

20.06.2022  16:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина
Новости Украины

Битва за Одессу, в сохранении контроля над которой кровно заинтересован Запад, а особенно Великобритания, начинается уже сейчас. Свидетельство тому – недавние удары ВСУ по российским кораблям, позициям ВС РФ на острове Змеиный и вышкам «Черноморнефтегаза».

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Битва за Одессу, в сохранении контроля над которой кровно заинтересован Запад, а особенно Великобритания,...

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«Что касается ударов по вышкам Бойко, то они были ожидаемыми. Вышки находятся рядом с Одессой, в западной части от Крыма. То, как будет складываться ситуация в Одессе, острове Змеиный, будет иметь существенное значение для продолжения войны на Украине.

Для Великобритании наличие Одессы под контролем имеет первостепенное значение. Их проект, в рамках которого они хотят отсечь через ряд подконтрольных им стран Польшу, Великобританию, Румынию, так сказать от моря до моря, подразумевает отсечение Азии – России, Китая от Европы. Возможность контролировать поток товара по суше – это возможность влияния как на Европу, так и на Россию, Китай.

Поэтому битва за Одессу будет очень важной битвой. То, что мы сейчас видим – по кораблям, по острову Змеиный, по вышкам – это начало этой битвы. Когда мы ее выиграем, Великобритания в значительной степени утратит интерес к Украине», – заявил Царев.

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