Царев «Надо меньше говорить о ракетах. Пора достучаться до украинцев»

Россия, проводя СВО на Украине, слишком мало работает на то, чтобы привлекать украинские элиты и простое население на свою сторону.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас для Украины, да и для России нет картинки. У нас даже цели войны такие размытые, ладно, мы не понимаем, в какой момент она закончится – либо переговорами, то ли присоединением всей территории Украины. Может так и надо нашему руководству должны быть развязаны руки, но нет ни целей войны чётко определённых, ни картинки. Больше чем уверен, что для малого, среднего и для большого бизнеса очень важна гарантия сохранения собственности. Если мы это прогарантируем и если мы это покажем на освобождённых территориях, то я знаю, сопротивление будет гораздо меньше. Вот той помощи фронту, которая сейчас идёт, её не будет. И так по каждой категории населения. И я не вижу, чтобы этим кто-то занимался, это несложно сделать», – сказал Царёв.

Ведущий предположил, что эти вопросы неинтересны, потому что все увлеклись «рисованием стрелок» на карте. Экс-депутат согласился и добавил, что если бы этим занимались с 2014 года, то и в СВО необходимости бы не было.

«Сейчас элитные группы на Украине организовались против Зеленского, потому что они понимают, что Зеленский – это бесконечная война. И они хотят мира, но они не хотят прихода России. Потому что у них нет гарантий. Надо их дать, если мы хотим Украину. Или мы хотим воевать кровью и мечём?» – добавил Царёв.

Иванов уточнил, что, говоря об элитных договорённостях, политик имеет в виду гарантии олигархам, чтобы в итоги СВО у них не забрали активы и имущество. Царёв возразил, что речь далеко не только об олигархах.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда после победы «оранжевой революции» 2004 года олигарх Ринат Ахметов жаловался, что у него забирают завод «Запорожсталь», в то время как в Днепропетровске отбирали ларьки у малого бизнеса из числа тех, кто поддерживал «Партию регионов».

«Говорю, поверь, Ринат, у тебя много заводов, один забрали, а если у человека один ларёк, то его жизненная катастрофа сильнее. И этих владельцев киосков, их больше. Мы должны дойти не только до олигархов, а до каждого ларёчника. До каждой бабки, которая торгует картошкой на рынке. И для каждого мы должны сказать своё. И мы должны составить этот пакет и презентовать его. Меньше говорить про то, как удачно сработали наши ракеты, а больше говорить, чего мы хотим принести людям. И очень важно показывать, что мы это делаем на новых территориях, а если где-то мы делаем не так, значит надо поправиться и делать так», – объяснил Царёв.

Он добавил, что Донбассом надо было заниматься с 2014 года.

«Когда на Донбассе стало жить плохо, когда предприятия стали, когда у Рината их забрали, зарплаты уменьшились, предприятия начали останавливаться, предприятия начали резать на металл, и хаос с собственностью. Вы говорите – Украина и Россия, мы переплетены. Представьте, как переплетены Донбасс и Украина. Всё, что происходило на Донбассе, сразу становилось известно на Украине. Многие люди стали говорить о том, что вы знаете, мы за Россию, но нам такой Русский мир не нужен. А если бы мы сделали на Донбассе витрину, как сделали в Крыму, например, это было бы другое дело. Сейчас уже начали воевать – надо воевать. Пригожин правильно говорил. Начали воевать – значит надо воевать и надо побеждать. Но при этом надо сформулировать цели и задачи, и картинку. Не просто картинку, а постараться её достичь для всей Украины», – заключил политик.