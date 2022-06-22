Царев объяснил, почему Россия не отправляет Украину в «каменный век»

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Новости Украины

Между Россией и Западом существуют «красные линии», в рамках которых РФ не устраивает гуманитарную катастрофу на Украине, а США и их союзники по НАТО не оказывают массированную военную помощь, ограничившись «тонким ручейком» поставок.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, российской армии ничего бы не стоило устроить в украинских населенных пунктах «каменный век», ударив по энергетической инфраструктуре.

«Да, идет работа по транспортной инфраструктуре со стороны Российской Федерации, но не работают по Киеву, не уничтожают подстанции. Электрические подстанции время от времени загораются просто так, если их даже не обстреливать. Город запитывают несколько подстанций, места понятны – нанести удары по этим подстанциям электрическим, и города просто вернутся в каменный век… Все, мобильные телефоны не работают, воды нет, насосы не работают, электроэнергии нет. Это все каменный век. Понятно, не работает железная дорога – ничего не работает. Не работают бензиновые заправки… И этот «рубильник», который может погрузить Украину в эту гуманитарную катастрофу, находится в руках Российской Федерации. Российская Федерация этим не пользуется. Чем это можно объяснить? Только какими-то договоренностями, какими-то «красными линиями»… С другой стороны, посмотрите, как себя ведет Запад. Они поставляют вооружения ровно столько, чтобы конфликт тлел, но не горел ярким пламенем. Слушайте, ну весь блок НАТО. Я читаю аналитиков, и есть разные версии, но, поверьте мне, они могли бы напрячься и, если этот вопрос был бы для них принципиальным, поставить последние беспилотники, они уникальны – как турецкие, так и американские. У нас была бы совершенно другая ситуация. И танки последней модификации, и пушки в нужном количестве. Но, тем не менее, этот ручеек достаточно хлипкий. Как объяснить, что все равно это в каких-то рамках, ограниченных, идут поставки», – заявил Царев.