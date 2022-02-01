Царев: Порошенко обманул Зеленского с Минскими соглашениями

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Новости Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время своего европейского турне после того, как над ним нависла угроза уголовных дел, заручился поддержкой – в обмен на свободу он пообещал не мешать реализации «Минских соглашений».

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, на Украине все понимают, что Порошенко не сдержит обещание и в ближайшее время президенту Владимиру Зеленскому придется тяжело.

«Когда Порошенко уехал в Варшаву, сбежал, чтобы найти поддержку, чтобы Зеленский его не арестовал, ему пообещали поддержку взамен на то, что Порошенко не будет выступать против Зеленского, когда Зеленский будет выполнять Минские соглашения. Но мы с вами знаем Порошенко – он не будет выполнять эти обязательства, и Зеленский об этом знает. Может, Байден об этом не знает, но мы-то знаем. И поэтому Зеленский понимает, что у него сейчас безвыходная ситуация, ему придется есть кактус», – заявил Царев.