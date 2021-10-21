Царев призывает Россию занять более жесткую позицию по Донбассу

21.10.2021 14:31 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

России стоило бы занять более активную позицию по отстаиванию интересов Донбасса и перейти из разряда просящей в разряд атакующей стороны.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, коль Запад постоянно критикует Россию и обвиняет ее в невыполнении «Минских соглашений», то РФ могла бы действительно усилить свое давление.

«Мы наблюдали митинги напротив гостиницы [в Донецке], в которой располагаются наблюдатели международные, прошла информация о том, что мониторинговая миссия [ОБСЕ] прекращает свою работу, временно приостанавливает. Это было воспринято крайне негативно и с радостью многие СМИ начали писать, что тем не менее, мониторинговая миссия продолжает работать», – политик.

«Здесь у нас позиция какой-то просящей стороны и жалующейся. С такой позицией точно с Западом не договоришься. Надо, чтобы они у нас просили. и они на нас жаловались. Если так долго говорят о том, что Россия не выполняет «Минские соглашения» и вешают на Россию всех убитых собак, то, может быть, да и ладно? Может, пусть Россия более активно займет свою позицию?», – заявил Царев.