Царев рассказал, как Коломойский превратился в личного врага Байдена

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Новости Украины

После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Джо Байдена закрыть уголовное дело против олигарха Игоря Коломойского, который, по имеющейся информации, на днях был лишен украинского гражданства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады прошлых созывов, экс-спикер парламента Новоросии Олег Царев.

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Он говорит, что Коломойский был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа через его зятя, Джареда Кушнера, который, как и Коломойский, является приверженцем иудейского религиозного движения Хабад.

«Тем не менее у олигарха с Трампом складывались непростые отношения. В конце концов ему удалось выстроить отношения с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Коломойский обещал Джулиани помочь с компроматом на Байдена», – сказал Царев «Московскому комсомольцу».

По его информации, именно Коломойский профинансировал запись и публикацию разговоров бывшего президента Петра Порошенко с Байденом.

«Я знаю, кому и как он платил. Порошенко был уверен, что разговоры не записываются. Спецслужбы их прослушивают, но, когда идет важный разговор, на компьютере делается отметка «не записывать». Но программисты сделали так, что, хотя нужная кнопка была нажата, разговор записывался. К тому же Коломойский активно работал с некоторыми моими бывшими коллегами, депутатами Верховной рады, которые тоже помогали ему собирать компромат. Все это не секрет – ни на Украине, ни в США. Это нанесло сильный удар по Байдену. Поэтому Коломойский – его личный враг», – добавил политик.

Он утверждает, что ряд сотрудников Коломойского дали на него в США показания, поэтому украинское гражданство ему было нужно, чтобы спасти от выдачи американцам.

«После начала спецоперации Зеленский попросил Байдена закрыть уголовное дело на Коломойского. Но Байден через некоторое время, когда ситуация у Зеленского ухудшилась, передал требование лишить Коломойского гражданства», – говорит Царев.

Собеседник издания подчеркивает, что сейчас Зеленский сейчас «не может сопротивляться требованиям США», а также добавил, что Коломойский надеется на будущую победу республиканцев.