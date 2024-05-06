Царев рассказал, как российские войска едва не угодили в котел

Ошибкой России было начинать СВО на Украине слишком малыми силами.

Об этом в эфире интернет-блога Baltnews заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады и участник тех событий Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что мы зашли слишком малыми силами. У нас реально там была очень сложная военная ситуация. Наши войска проходили через города и не оставляли ни коменданта, ни одного солдата. Проходили населенные пункты и шли дальше. Националисты присели, поэтому из погребов повылазили и украинские флаги начали втыкать. Поэтому, конечно же, надо было двигаться большим количеством людей и, хотя бы те территории, которые у нас остались в тылу, надо, чтобы там оставался личный состав – Росгвардия, все такое. Но мы думали, что это будет быстрая военная операция, оказалось, что не так, надо действовать, как в войну», – сказал политик, пребывавший в то время вместе с российскими подразделениями в Киевской области.

«С одной стороны понятно, что если бы мы не ушли из-под Киева, шансы о том, что подписали бы «Стамбульские соглашения» были бы больше. Но не уйти из-под Киева было тоже непросто. Мы могли наших ребят там оставить, они могли попасть в котел. Поэтому мы ушли, они выдохнули, приехал Джонсон, и они не подписали «Стамбульские соглашения», – заявил Царев.