Царев рассказал о работе диверсионных групп в Крыму

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Новости Украины

Проводить фильтрацию огромного потока граждан Украины, с 2014 г. активно пребывавших в Крым, не представлялось возможным, и теперь просочившаяся и сформированная за 8 лет агентура Киева может даже свободно приобретать БПЛА для разведки территории и организации терактов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Вольная улица» высказался экс-спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера реализации механизма внедрения вражеских групп, он привел историю, которой поделился когда-то бывший сотрудник Днепропетровской бумажной фабрики, что держал курс в один из крымских санаториев и на границе заприметил боевиков «Правого сектора», которых ранее видел участвовавшими в захвате производства.

«Украина сюда постоянно отправляла террористические группы. На территории Крыма работало до 4 диверсионных групп одновременно. Не обязательно должны были что-нибудь взрывать, проводить диверсии. Они приезжали, отдыхали, знакомились, нарабатывали агентуру и уезжали. От того, что приезжают люди, с кем-то общаются, встречаются, не совершают никаких действий противоправных – этому тяжело воспрепятствовать. Поток людей с Украины был очень большой и отфильтровать всех просто невозможно. То, что на территории Крыма не было серьезных диверсий – показатель очень качественной работы российских спецслужб. Но сейчас все эти наработки, которые совершали украинские диверсионные группы, выстреливают. Здесь очень немного тех, кто ориентированы на Украину и готовы участвовать в этой деятельности. Но на протяжение восьми лет, они (спецслужбы Украины – ред.) смогли их выявить, установить с ними контакты, состыковать друг с другом, передать какие-то взрывчатые материалы, беспилотники – их можно купить в России, у нас волонтеры отправляют беспилотники на фронт нашим бойцам, покупая здесь легально. Поверьте, диверсанты это тоже могут сделать. Эту деятельность мы наблюдаем» – рассказал Царев.

Экс-депутат отметил, что координирует процесс вербовки потеницальных диверсантов руководитель Департамента контрразведки СБУ, а исполнителями «заказов» становятся представители ГУР. По его словам, за реализацией планов внимательно следят инструкторы из ЦРУ, задействованные в разработке поддельных биографии и наделяющие позывными агентов.