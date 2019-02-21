Царев рассказал о сепаратных переговорах с майданщиками

21.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Власти Украины вели в 2014 году вели переговоры с лидерами Майдана о прекращении протестов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве рассказал бывший нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не открою секрет, что были сепаратные переговоры о прекращении Майдана с теми его лидерами, которые были не уверены в его победе. Передавались средства, были договоренности, которые в какой-то момент начинали выполняться. Милиция и спецслужбы очень внимательно отслеживали этот процесс. Работало громадное количество агентов под прикрытием. Среди протестующих были действующие сотрудники милиции и СБУ», – отметил Царев.

По его словам, власть не давала команды на разгон Майдана, потому что рассчитывала решить проблему подкупом и затягиванием времени. Ситуация не изменилась даже тогда, когда стало понятно, что Майдан переходит от мирного протеста к вооруженному захвату власти.

«В страну начали заезжать люди из Прибалтики, Грузии, даже Австралии, которые стали организовывать вооруженный переворот. Был химик, изготавливавший добавку в коктейли Молотова, которую невозможно затушить. Въезд обеспечивал действующий генерал СБУ. Все, кто въезжал, посещали посольство США и встречались с лидерами Майдана», – подчеркнул политик.

Он добавил, что первая попытка радикализировать протест за счет убийств провалилась, потому что милиция оперативно расследовала гибель двух протестующих на Грушевского.

«Это была первая проба пера, но это не получило резонанса, потому что сразу же началось расследование. Все происходящее снимал не один десяток камер. Поэтому сказать, что их убили милиционеры, было невозможно. Ребята, проводившие расследование, были уверены, что первые убийства совершили два сотника Жан и Медведь, один из Сум, другой из Кривого Рога. Тогда на Майдане появилось две сотни идеально обмундированные и выученные», – сказал Царев.

Он полагает, что сейчас главное в борьбе против нынешней украинской власти — объективно расследовать дело снайперов, расстрелявших так называемую «небесную сотню».

«Дело снайперов — краеугольный камень идеологии Майдана. Они говорят, что Янукович -преступник, который дал команду расстреливать людей. Поэтому пришлось пойти на государственный переворот. Там сейчас людей не замазанных кровью на первых постах нет», – резюмировал Царев.