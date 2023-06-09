Царев рассказал о вкладе крымского губернатора в избежание гуманитарной катастрофы в новых регионах

В том, что на территории Запорожской и Херсонской областей не произошла гуманитарная катастрофа, есть заслуга главы Крыма Сергея Аксенова. На начальном этапе после освобождения он лично решил вопрос с доставкой товаров первой необходимости, продовольствия и медикаментов на территорию новых регионов, добившись отмены таможенных норм.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы он вел себя как-то по-другому, мы бы получили на территории Запорожской и Херсонской областей гуманитарную катастрофу. Я просто помню, как это было в Донецке и Луганске, и насколько быстро ситуация выровнялась на новых территориях. В том числе, благодаря его участию. Если бы он в свое время не занялся вопросом перехода, доставки грузов на эти новые территории, была бы просто катастрофа. Можете представить – люди без инсулина, без обезболивающих, без антибиотиков, продукты, все остальное. А у нас стоит таможня, стоят пограничники, и он добился того – для Российской Федерации это была невозможная вещь, – отменили таможню на границе с новыми территориями. Но с точки зрения закона это была удивительная вещь. Есть пространство, например, Запорожская и Херсонская области – мы заезжаем в нее через Донецкую и Луганскую, пошлину платим, НДС, все остальное. Едем из Крыма – пожалуйста, или выезжаем в Крым. Получается пространство одно, но в зависимости от того, по какой дороге ты поедешь, разная система таможенная. Это нонсенс с мировой точки зрения, но если бы он не продавил это решение, там была бы катастрофа», – заявил Царев.