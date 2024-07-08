Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов во Франции (третье место вместо первого), бывший украинский нардеп Олег Царев назвал одной из причин низкого результата ультраправых неклюжие попытки российских политиков и дипломатов «поддержать» их в ходе предвыборной кампании.

Причем, по словам Царева со ссылкой на украинский домайданный опыт, такой способ действия характерен для российской дипломатии за рубежом.

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«Как-то давно, еще до последнего украинского переворота, я говорил в Москве о том, что российский МИД ничего не делает как для поддержки русских, так и для защиты российских интересов на Украине. Мне же в ответ сказали, что это не самый плохой вариант. Худший — если бы начали помогать. Тогда мол было бы все гораздо хуже. Тогда я не понял ответ. Но сейчас, глядя на события во Франции, понимаю», – пишет Царев в своем тг-канале.

В своей публикации Царев приводит и другие примеры “поддержки” Ле Пен со стороны МИД РФ.

«Так, на неделе МИД России опубликовал в сети Х фото Ле Пен с комментарием одного из представителей нашего внешнеполитического ведомства, Андрея Настасьина о том, что «народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя».

Как отмечает Царев, эффект от такой медийной «поддержки» получился совсем не тот, на который, видимо, рассчитывали в Москве.

«Во Франции расценили этот твит, как вмешательство. Скандал. Марин Ле Пен в результате была вынуждена назвать этот твит показным и провокационным, сказала, что это можно расценить как вмешательство в дела Франции и напомнила про свою полную поддержку Украины. Она сказала, что Москва не сделала бы подобную публикацию, если бы была заинтересована в ее победе. Западные СМИ тоже подливают масла в огонь: после первого тура СМИ писали, что подъем Ле Пен во Франции — большой подарок Путину и подрыв поддержке Украины», – продолжает Царев.

По его словам, «остается загадкой, зачем наш МИД действует так неуклюже, причем, не в первый раз». В качестве примера политик приводит недавние выборв а Европарламент.

«На следующий день после выборов в Европарламент французские службы обнаружили тысячи публикаций в пользу партии Ле Пен в TikTok, X, Facebook и Telegram. Было несколько указаний на то, что операцией руководит Россия. Между двумя турами Россия различными способами давало понять, что отдает предпочтение «Национальному объединению» Ле Пен: пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «очень внимательно» следит за ходом французских выборов, на пресс-конференции российские дипломаты приветствовали «неоспоримый успех оппозиции, [свидетельствующий] о том, что в стране растет запрос на социальную справедливость, суверенную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам, и свободу от диктата Вашингтона и Брюсселя» — этот тезис нашел отражение и в твите МИД РФ», – пишет он.

Для того, чтобы нивелировать такую «поддержку» со стороны МИД РФ Ле Пен вынуждена отвечать полным отрицанием связей с Россией. Её партия тихо убрала со своего сайта часть предложений по оборонной политике, удалив разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

Тем не менее, – продолжает Олег Царев, – несмотря на такую неуклюжую «поддержку» со стороны МИД РФ, надо отдать должное терпению Марин Ле Пен, она пообещала, что помощь Украине будет ограничена. По её словам премьер-министр от ее партии не разрешит Киеву бить французскими ракетами по признанной территории России и пресечет попытки президента Макрона отправить французские войска.

«Знаете почему так получается? Потому, что никому не нужен результат. Главное для чиновника — продемонстрировать свою работу. В данном случае цель достигнута — вся Франция и весь мир обсуждает, что Россия поддерживает Марин Ле Пен. Раз обсуждают, значит работа проводится и люди, отвечающие за направление, на своем месте. А то, что это во вред самой Ле Пен, так это её личные проблемы», – резюмирует Олег Царев.