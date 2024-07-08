Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Сергей Рыжов.  
08.07.2024 10:39
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Скандал, Франция


Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов во Франции (третье место вместо первого), бывший украинский нардеп Олег Царев назвал одной из причин низкого результата ультраправых неклюжие попытки российских политиков и дипломатов «поддержать» их в ходе предвыборной кампании.

Причем, по словам  Царева со ссылкой на украинский домайданный опыт, такой способ действия характерен для российской дипломатии за рубежом.

Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов...

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«Как-то давно, еще до последнего украинского переворота, я говорил в Москве о том, что российский МИД ничего не делает как для поддержки русских, так и для защиты российских интересов на Украине. Мне же в ответ сказали, что это не самый плохой вариант. Худший — если бы начали помогать. Тогда мол было бы все гораздо хуже. Тогда я не понял ответ. Но сейчас, глядя на события во Франции, понимаю», – пишет Царев в своем тг-канале.

В своей публикации Царев приводит и другие примеры “поддержки” Ле Пен со стороны МИД РФ.

«Так, на неделе МИД России опубликовал в сети Х фото Ле Пен с комментарием одного из представителей нашего внешнеполитического ведомства, Андрея Настасьина о том, что «народ Франции стремится к суверенной внешней политике, отвечающей его национальным интересам, и хочет избавиться от диктата Вашингтона и Брюсселя».

Как отмечает Царев, эффект от такой медийной «поддержки» получился совсем не тот, на который, видимо, рассчитывали в Москве.

«Во Франции расценили этот твит, как вмешательство. Скандал. Марин Ле Пен в результате была вынуждена назвать этот твит показным и провокационным, сказала, что это можно расценить как вмешательство в дела Франции и напомнила про свою полную поддержку Украины. Она сказала, что Москва не сделала бы подобную публикацию, если бы была заинтересована в ее победе. Западные СМИ тоже подливают масла в огонь: после первого тура СМИ писали, что подъем Ле Пен во Франции — большой подарок Путину и подрыв поддержке Украины», – продолжает Царев.

По его словам, «остается загадкой, зачем наш МИД действует так неуклюже, причем, не в первый раз». В качестве примера политик приводит недавние выборв а Европарламент.

«На следующий день после выборов в Европарламент французские службы обнаружили тысячи публикаций в пользу партии Ле Пен в TikTok, X, Facebook и Telegram. Было несколько указаний на то, что операцией руководит Россия. Между двумя турами Россия различными способами давало понять, что отдает предпочтение «Национальному объединению» Ле Пен: пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что «очень внимательно» следит за ходом французских выборов, на пресс-конференции российские дипломаты приветствовали «неоспоримый успех оппозиции, [свидетельствующий] о том, что в стране растет запрос на социальную справедливость, суверенную внешнюю политику, отвечающую национальным интересам, и свободу от диктата Вашингтона и Брюсселя» — этот тезис нашел отражение и в твите МИД РФ», – пишет он.

Для того, чтобы нивелировать такую «поддержку» со стороны МИД РФ Ле Пен вынуждена отвечать полным отрицанием связей с Россией. Её партия тихо убрала  со своего сайта часть предложений по оборонной политике, удалив разделы, в которых предлагалось углубить дипломатические связи с Россией, остановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

Тем не менее, – продолжает Олег Царев, – несмотря на такую неуклюжую «поддержку» со стороны МИД РФ, надо отдать должное терпению Марин Ле Пен, она пообещала, что помощь Украине будет ограничена. По её словам премьер-министр от ее партии не разрешит Киеву бить французскими ракетами по признанной территории России и пресечет попытки президента Макрона отправить французские войска.

«Знаете почему так получается? Потому, что никому не нужен результат. Главное для чиновника — продемонстрировать свою работу. В данном случае цель достигнута — вся Франция и весь мир обсуждает, что Россия поддерживает Марин Ле Пен. Раз обсуждают, значит работа проводится и люди, отвечающие за направление, на своем месте. А то, что это во вред самой Ле Пен, так это её личные проблемы», – резюмирует Олег Царев.

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