Царев: «Референдумы – пустая трата времени. Для присоединения к РФ достаточно указа Путина»

Владимир Гладков )

Российскому руководству следует действовать оперативно, принимая решение на правительственном уровне о включении освобождённых территорий Украины в состав РФ.

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Об этом в эфире канала «Вольная улица» высказался экс-спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не совсем уверен, что нужно было проводить референдумы. Когда Советский Союз присоединял к себе территории, не везде проводился референдум. Было решение включить территории, и до свидания. Возможно, и так можно было сделать. Но если уж решили проводить референдум, то нужно проводить как можно быстрее. Почему? Потому что на этих новых территориях сейчас нет правового поля.

Принимаются довольно странные решения. Нет защиты частной собственности, нет уголовного права, нет права хозяйственного. Представьте себе два предприятия, поставят друг другу продукцию – одно поставит, а другое – не заплатит. Куда им обращаться? В какой суд? Или брать автомат в руки и идти забирать деньги? При отсутствии правового поля невозможно работать», – сказал Царёв.