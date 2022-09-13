Царев: «Референдумы – пустая трата времени. Для присоединения к РФ достаточно указа Путина»

13.09.2022  16:59 (Мск), Москва
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Владимир Гладков )
Российскому руководству следует действовать оперативно, принимая решение на правительственном уровне о включении освобождённых территорий Украины в состав РФ.

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Владимир Гладков ) Российскому руководству следует действовать оперативно, принимая решение на правительственном уровне о...

Об этом в эфире канала «Вольная улица» высказался экс-спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не совсем уверен, что нужно было проводить референдумы. Когда Советский Союз присоединял к себе территории, не везде проводился референдум. Было решение включить территории, и до свидания. Возможно, и так можно было сделать. Но если уж решили проводить референдум, то нужно проводить как можно быстрее. Почему? Потому что на этих новых территориях сейчас нет правового поля.

Принимаются довольно странные решения. Нет защиты частной собственности, нет уголовного права, нет права хозяйственного. Представьте себе два предприятия, поставят друг другу продукцию – одно поставит, а другое – не заплатит. Куда им обращаться? В какой суд? Или брать автомат в руки и идти забирать деньги? При отсутствии правового поля невозможно работать», – сказал Царёв.

Он подчеркнул, что дольше будет такая «серая зона», тем хуже будет для всех.

«Поэтому вообще выступаю за то, чтобы не ждать никакой референдум. Завтра указ президента, потом можно проголосовать в Государственной думе, и до свидания. Включать и вводить российскую милицию, ФСБ, следом, прокуратуру, судебную систему РФ и работать. Каждый день мы теряем», – призвал политик.

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