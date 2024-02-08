Царев: Ситуация с дронами на фронте катастрофическая

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На Украине не просто так делают акцент на дронах, поскольку это сейчас одна из самых перспективных отраслей в войне.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я реально созваниваюсь [с людьми на фронте], говорят, что у украинцев FPV-дронов больше, они разные, работают на разных частотах. Не так, как у нас – приняли госзаказ и гонят одну, и украинцы подобрали частоту, по которой их блокировать. И там с FPV-дронами на фронте катастрофа. Каждая вторая потеря уже – это дроны, каждый второй погибает, ранен. И Залужный [в своей публикации] делает акцент о том, что с учётом того, что он хочет беречь население Украины, он говорит, что надежда Украины только на применение дронов. Морских – посмотрите, сколько там морских дронов, что они сделали с нашим военно-морским флотом», – сказал экс-депутат.

Он подчеркнул, что надо быть готовым к тому, что Украине удастся увеличить количество дронов в армии.

«Получается, что сейчас беспилотник лучше, чем артиллерия, чем высокоточное оружие, причём стоит в тысячу раз дешевле. И дроноводы не подвергаются опасности, и Залужный об этом пишет, что наша задача сохранить молодёжь, которая будет сидеть где-то в 20 километрах и запускать эти дроны. Они хотят на несколько порядков увеличить количество дронов. И нам надо быть к этому готовым. Финансирование у них есть. Для того, чтобы нарастить большое количество морских, воздушных дронов, им не надо много денег», – подчеркнул Царёв.

Он добавил, что несмотря на всю политическую работу с лидерами других стран, в любом случае всё решается на фронте.

«И там нужно сильно понапрягаться, потому что сейчас ситуация, она такая – ни туда, ни сюда. Как только мы начнём на фронте выигрывать, и в окна, и в двери будут биться, лететь, лезть переговорщики, желающие продемонстрировать, Макрон трубку оборвёт, так и будет. Надо сосредоточиться на армии и очень внимательно посмотреть, что украинцы собираются делать, чтобы люди, которые этим занимаются, смогли прочитать и где-то сработать на опережение», – заключил политик.