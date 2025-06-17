Царев: У Зеленского не все так плохо, он в состоянии покупать у Трампа оружие

До осени, когда возможны определённые радикальные изменения на фронте, говорить о серьёзных проблемах у киевского режима не приходится.

Об этом в эфире радио «КП» заявил экс-депутат Верховной рады, политический обозреватель Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вообще у Зеленского пока достаточно денег и оружия, у него есть нехватка в живой силе – это да. Но сказать, что до осени… что что-то такое произойдёт прямо сейчас – нет. Достаточно уверенно себя чувствует, и никакой там паники нет. Более того, финансирование прописано так, что – ведь это не шутки, это не поза, когда Зеленский говорит Трампу: давайте мы у вас купим оружие . Это не так, чтобы просто сказать. Действительно, если Трамп скажет – давайте, будут перечисления, и будут покупки оружия», – заверил Царёв.