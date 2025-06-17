Царев: У Зеленского не все так плохо, он в состоянии покупать у Трампа оружие

Максим Столяров.  
17.06.2025 13:43
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


До осени, когда возможны определённые радикальные изменения на фронте, говорить о серьёзных проблемах у киевского режима не приходится.

Об этом в эфире радио «КП» заявил экс-депутат Верховной рады, политический обозреватель Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До осени, когда возможны определённые радикальные изменения на фронте, говорить о серьёзных проблемах у...

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«Вообще у Зеленского пока достаточно денег и оружия, у него есть нехватка в живой силе – это да. Но сказать, что до осени… что что-то такое произойдёт прямо сейчас – нет. Достаточно уверенно себя чувствует, и никакой там паники нет. Более того, финансирование прописано так, что – ведь это не шутки, это не поза, когда Зеленский говорит Трампу: давайте мы у вас купим оружие. Это не так, чтобы просто сказать. Действительно, если Трамп скажет – давайте, будут перечисления, и будут покупки оружия», – заверил Царёв.

«На протяжении 10 лет после 2014 года мне звонят российские журналисты и говорят: «В этом году будет майдан на Украине? В этом году Украина замёрзнет?». Это самые распространённые вопросы.

Там не всё так плохо. Надо быть готовым к тому, что враг ещё силён. …Мы рассчитываем, что осенью будут какие-то более активные изменения на фронте», – добавил бывший депутат.

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