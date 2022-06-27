Царев: В декабре американцы будут принуждать Зеленского к миру

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Новости Украины

К концу года Соединенные Штаты могут посадить Украину на «голодный паек», подталкивая к соглашению с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, отвечая на вопрос, когда США могут прекратить финансовую поддержку Украины.

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«Судя по всему, настроение в Вашингтоне может резко поменяться в ноябре-декабре – после выборов в Конгресс. Чтобы манипулировать Украиной и, вполне возможно, попытаться все-таки заключить с Россией мирные соглашения, Зеленского будут держать на голодном пайке», – сказал политик «Комсомольской правде».

По его словам, это касается как поставок вооружений, так выделения новых порций финансовой помощи.

«Запад понимает, что если он захочет заключить мир, то Украина его подпишет только в случае угрозы полного военного поражения, как это было с Минском-1 и Минском-2. Так что где-нибудь к декабрю мы увидим настойчивые попытки Запада усадить Россию и Украину за стол переговоров», – полагает Царев.