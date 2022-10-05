Царев: Военное поражение России обернется потерей Крыма

Если Москва проиграет на Украине, то потеряет только вновь присоединенные территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я продолжаю читать некие статьи, некие заявления, смотреть российских политиков, блогеров, которые говорят: «Если будет мир с Украиной, Крым по любому останется Россией». Знаете, Крым, он имеет сакральный смысл для Украины, они даже пароль используют «Крым – наш или не наш». Представляете, для них это символ победы над Россией, и они будут бороться за то, чтобы Крым был в составе Украины. Если мы проиграем в этой войне, если капитулируем, надеяться на то, что Крым останется в России не стоит», – заявил Царев.

Он также подчеркнул, что теперь Крым, с точки зрения международного права, является такой же территорией, как и Запорожская, Херсонская области и республики Донбасса.

«Я двумя руками поддерживаю и референдумы, и присоединение новых территорий к России, но тем самым мы приравняли Крым к Херсону и Запорожской области.

То есть, если раньше, представьте себе такую ситуацию.

Мы садимся разговаривать с Западом и говорим «Ну да, так получается те территории, мы уходим, да, они полгода были у нас, но Крым – это другое дело. Крым, там был референдум, он восемь лет у нас», то теперь Крым присоединен путем референдума и Херсон присоединен путем референдума.

Одинаковые территории с точки зрения международного права», – сказал политик.