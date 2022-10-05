Царев: Военным не дают бить по украинским центрам принятия решений

05.10.2022  14:22 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Решение бить по украинским центрам принятия решений и ключевой инфраструктуре не принимается по политическим причинам.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение бить по украинским центрам принятия решений и ключевой инфраструктуре не принимается по политическим...

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По словам Царева, у Минобороны есть все необходимые координаты целей, но нет команды на их уничтожение.

«Я точно знаю, мы постоянно говорим и о центрах принятия решений, и про мосты, и больше того, – про четыре data-центра, которые находятся в Киеве, три из которых отвечают за интернет, а четвертый – это бывшая вертолетная площадка Януковича, в этом здании рядом с Верховной радой, в целом цифровое телевидение управляется оттуда. Все это есть, все эти координаты есть у Министерства обороны, поверьте», – сказал политик.

«И я знаю многих офицеров, моих хороших знакомых, которые постоянно пишут докладные, у них есть все координаты для нанесения ударов. Не принимаются решения без объяснений. Как я могу объяснить эту ситуацию для себя? Это нет политического решения. Мы зачастую ругаем Министерство обороны, и правильно ругаем, есть за что ругать, но зачастую они просто не могут выйти за те рамки, которые им установлены», – заявил Царев.

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