Новости Украины

Британское издание The Daily Telegraph, чей сайт заблокирован в России Роскомнадзором, в колонке авторских мнений пишет, что если Украина не переломит ситуацию на поле боя до осени, то Запад якобы начнёт сворачивать свою военную помощь киевскому режиму.

Колумнист издания отмечает, что о бессмысленности своих попыток помочь Киеву Запад уже начинает догадываться, потому что ВСУ несут огромные потери, простое в пользовании оружие советского образца у них заканчивается, а мобилизованные «от сохи» украинцы ловко орудуют разве что лопатой, поэтому на освоение высокотехнологичного западного оружия у них уйдут месяцы. А без подготовленного личного состава поставки оружия бесполезны.

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Тем временем британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что страны НАТО должны увеличить расходы на военные нужды в свете событий на Украине, о чем сообщает та же The Daily Telegraph со ссылкой на выдержки из речи главы британского правительства, с которой он выступит на саммите альянса в Мадриде.

«Я думаю, британский таблоид несколько поторопился. Не до осени, а осенью. Осенью должен уже заработать Лендлиз. До сих пор он не работал. ПВО, авиация, танки, артиллерия и ракеты. К осени будут при помощи Запада сформированы, обучены и вооружены новые свежие подразделения ВСУ. Осень – начало зимы раскрутится маховик принудительной мобилизации. С помощью таких драконовских мер, которые сейчас применяются, Зеленский ставит задачу довести ВСУ до миллиона человек. Усиленно собирают иностранных наемников на Западной Украине. Все поставлено на карту. Из-за надвигающегося мирового кризиса у Запада будет только одна попытка. К тому же зима на Украине будет непростой. Таким образом, Западу надо заставить перейти украинскую армию в контрнаступление. Если не получится, то антироссийская коалиция может рассыпаться. Наша задача сделать так, чтобы у них не получилось», – считает перешедший на сторону России в 2014 году бывший украинский политик Олег Царев.

В свою очередь, бывший командир ополчения Славянска в 2014 году Игорь Стрелков напоминает, что ключ к победе в СВО лежит в Киеве, а не на Донбассе, в связи с чем призывает спокойнее относиться к реляциям о взятии под контроль очередного небольшого города на Донбассе, освобождение которого не ведет к изменению картины в целом.

«Группировка ВСУ на Донбассе не разгромлена и не отброшена полностью с его территории. Удалось лишь разбить и вытеснить часть группировки врага с «выступа» вдоль Северского Донца, полностью освободив территорию ЛНР и города Попасная, Красный Лиман, Северодонецк, Лисичанск, ряд более мелких населенных пунктов».

Стрелков в очередной раз предостерег политиков, ответственных за переговоры с Украиной, которые, по его словам, «совершенно не представляют себе реальную обстановку на 2000-километровом фронте и взаправду уверены, что «киевские партнеры» (после оставления какого-то там Лисичанска и даже еще десяти таких вот «лисичансков»… или даже двадцати) будут готовы пойти на те условия, которые им выставил Кремль…».

Стрелков напомнил, что «денацификация и демилитаризация т.н. «украины» не будет возможна без полного разгрома ВСУ, капитуляции (бегства) действующих киевских властей, освобождения военным путём Киева, всей Новороссии и (как минимум) – бОльшей части Малороссии».