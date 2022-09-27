Царев: «Задача России – выйти за американские флажки»

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Новости Украины

Соединенные Штаты стараются не допустить поражения Украины, чтобы не потерять свое влияние в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украина.ру» заявил депутат Верховной рады нескольких созывов Олег Царев.

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«Во-первых, надо понимать, что проигрыш Украины сейчас в глазах всего мира – проигрыш Соединенных Штатов, чего США допустить не могут, поскольку в момент кризиса, в момент смены технологических эпох это поражение как домино приведет к тому, что влияние США начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара. Потому США хотят, чтобы Украина победила. Вторая задача, которую ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа. В результате этой войны на Украине Европа должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для США. Деньги Европы, капиталы, предприятия, должны перейти в США и их усилить. Это вторая задача. Первая – победа, и вторая – удар по Европе. Еще одна задача – это удар по Российской Федерации, желательно распад Российской Федерации, капитуляция и т.д. Но это не третья задача – это конец первой задачи», – сказал Царев.

По его мнению, как минимум окончание войны в этом году, до наступления зимы, точно не входит в планы США.

«Возможно, понадобится еще не одна зима для того, чтобы окончательно задачи по Европе были выполнены. До тех пор, пока не будут выполнены задачи по Европе, вряд ли будут идти изменения», – говорит политик.

Он полагает, что будет дозирована поставка вооружений и финансирование именно в таких объемах, чтобы война продолжалась, и чтобы ни Украина, ни Россия не смогли достичь результата и победить.

«Задача России – выйти за флажки. Сейчас США вывесили эти флажки – не бить по транспортной инфраструктуре, проводить вялую войну, ради того, чтобы время шло, санкции работали. Санкции, которые бьют не столько по России, сколько по Европе. Все попытки поломать этот сценарий будут негативно восприниматься в США, с одной стороны будут угрозы, с другой стороны, со стороны США будут пытаться обнадежить Российскую Федерацию и говорить: давайте вы будете гуманно проводить войну, пускай конфликт затянется, потом что-нибудь решим. С тем, чтобы удержать Россию от каких-то резких шагов, которые кардинально изменят ситуацию», – резюмировал Царев.