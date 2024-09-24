Царев: Заморозка возможна к концу года. Самое страшное – не довоевать

Анатолий Лапин.  
24.09.2024 14:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина


Конфликт на Украине может быть остановлен к концу этого года.

Об этом в эфире видеоблога «Повесточка» заявил политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине может быть остановлен к концу этого года. Об этом в эфире...

«К концу года будет возможность того, что конфликт будет заморожен, а дальше это будет искусство российских дипломатов – будут ли сняты санкции, какие будут условия для защиты русского населения, будет ли русский официальным или вторым государственным, вернут ли золотовалютные резервы России, украденные. Опять-таки, повторюсь, к концу года, где-то к ноябрю, возникнет только возможность такая. Гарантий, что она будет использована, нет. Тем не менее, несмотря на то, что я говорил, что Байден не даст добро на применение ракет по территории России, я понимал, что его могут продавить все равно, несмотря на то, что он будет до последнего отбиваться», – сказал Царев.

«Как только победим, – сказал политик, отвечая на вопрос о примирении между Киевом и Москвой. Так не бывает в семье. Вот, два брата дерутся – кто-то победит и дальше выстроятся нормальные отношения. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то победил – и дальше будут выстраиваться отношения. Замороженные конфликты, посмотрите – Северную и Южную Корею разделили. Как будто бы вчера разделили, как будто бы десятилетия не прошли – они ненавидят друг друга. Китай разделенный, они готовы вцепиться друг в друга. А были бы вместе – не было бы проблем, если бы довоевали тогда. Самое страшное – это недовоевать».

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