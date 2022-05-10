Царев: Жвания убит СБУ и «вывезен в серую зону»

Бывший депутат Верховной рады Давид Жвания был обнаружен мертвым вблизи села Новопокровка Запорожской области.

Об этом в своем блоге сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко отмечает, что Жвания погиб якобы во время обстрела «серой зоны».

«Экс-нардеп погиб от артиллерийского огня возле блокпоста оккупантов в районе села Новопокровка Запорожской области. Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем «Росатома». В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в «серой зоне», – написал Геращенко.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в комментарии «ПолитНавигатору» опроверг информацию о том, что погибший был связан с российскими структурами.

«Давид в последнее время разоблачал Майдан. Долгая и непубличная история, почему он это делал, но факт остаётся фактом. По этой причине Давид попал в списки нелояльных и был приговорён СБУ на устранение в случае войны с Россией. Давида убили и труп вывезли в серую зону, чтобы легализовать смерть. Якобы не в СБУ его убили, а на фронте случайно погиб. При этом то, что делал Давид на фронте, пояснять никто не будет.

Я уже про это писал до начала спецоперации. Про списки нелояльных, в соответствии с которыми нацисты должны были устранять в случае вооруженного противостояния с Россией. Трупы политнеблагонадежных из Киева после убийств вывезли на линию фронта под Ирпень в лес. Потом их всех перевезли в Бучу. Давида вывезли в Запорожскую область. Давид Жвания – один из очень большого списка людей, кого заранее приговорили на смерть. Один из тех, кого я предупреждал, и кто меня не услышал», – заявил Царев.