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13.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Царьград» не включил вопрос «Чей Донбасс?» в патриотический опросник

Новости Украины

Православный телеканал «Царьград» решил внедрить систему, альтернативную «Умному голосованию» (УГ) блогера-уголовника Алексея Навального. Если оппозиционер консолидирует свою паству против «Единой России», то ортодоксальные журналисты выявляют, кто из баллотирующихся настоящий патриот.

Для этого они задают пять вопросов: «Чей Крым?», «Бог есть?», «Вы голосовали за поправки к Конституции?», «В какой стране учатся ваши дети?», «Вы за гей-парады?».

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Четыре положительных ответа и один отрицательный выявляют истинного патриота и составляют 100 баллов. Результаты «Царьград» будет публиковать и размещать на карте, как и штаб Навального.

Первыми тест прошли единороссы Петр Толстой (100 баллов), Наталья Поклонская (100 баллов), руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов (100 баллов). Коммунист Александр Ющенко не голосовал за поправки – 84. Жириновец Михаил Дегтярев не ответил на вопрос про гей-парад – 84.

Меньше всего баллов набрал Самсон Шоладеми – 58. Он не определился с Богом и не голосовал за Конституцию.

По словам хозяина «Царьграда» православного олигарха Константина Малофеева, вопросы выбрала аудитория телеканала, а это «полтора миллиона русских людей».

Отметим, что украинствующая Поклонская хоть и набрала «100 баллов», однако не известно, как она ответила бы, например, на вопрос «Чей Донбасс?». Его почему-то не оказалось в анкете, которую составили «полтора миллиона русских людей».

Между тем, менее чем через час американский YouTube прервал трансляцию на тему опроса.


«Никогда такого не было и вот опять. Я так думаю, что всё дело тут в гей-парадах. Может, даже и не в самом вопросе, а в обсуждении такого вопроса. В общем, ходим по минному полю. Вроде и опыт уже есть – но все равно не помогает», – прокомментировал ситуацию журналист Максим Кононенко.

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