Царёв: Арестович – агент британского проекта «Южная Россия»

Великобритания заинтересована продолжать военную операцию на Украине с целью развалить Россию, тогда как у США цели в СВО иные.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть такая конспирологическая теория о том, что Соединенные штаты не сильно возражали против начала специальной военной операции, против того, что российские войска возьмут под контроль Украину. И не только Соединенный штаты, Польша рассчитывала и просчитывала раздел Украины, Венгрия могла тоже на что-то рассчитывать, – подчеркнул он. – Вспомните интервью Залужного (главком ВСУ) иностранной прессе, где он говорил о том, что скрывал от Соединенных штатов расположение боевых частей, воинских складов в начале СВО. Зачем скрывать от своих партнеров и сюзеренов военную информацию? Потому что Соединенные штаты в первые дни СВО никоим образом не препятствовали и не делали ничего для того, чтобы остановить спецоперацию. Но когда стало понятно, что Киев не будет взят, они поменяли свой подход».

Соединенным штатам в принципе все равно, какая будет ситуация на Украине, поскольку их интересует только конфликт. По словам экс-нардепа, вполне возможно США получат в обмен какие-то уступки по Китаю и уже получили энергорынок Европы.

«Конфликт был нужен для того, чтобы нанести удар по Европе, поставить ее в сложную ситуацию, включая Германию, получить все, что они сейчас получают – сумасшедшую прибыль ВПК, энергокомпаний, газовых, нефтяных компаний. Они в плюсе, причем независимо от того, взяли бы российские войска Украину, или нет. Они свою прибыль получают, – указал Царев. – У Великобритании другая игра. Великобритания всю жизнь торговала транзитом, был флот, и все их мировое могущество до конца Второй мировой войны строилось на контроле поставок товаров через море, через океан. И тут случилась такая ситуация, что море в общем-то и не нужно. Есть Китай, есть Старая Европа, между ними находится Россия. И они оказались в сложнейшей ситуации, а хочется опять стать мировой державой. Для того чтобы контролировать поставки между Россией, Китаем и Старой Европой, нужно целый ряд государств, которые будут отделять Китай от Европы. Причем эти государства должны быть пробританскими».

В этот пояс, помимо Польши и ряда европейских стран, должен войти Кавказ, Краснодарский край и Крым, чтобы отсечь Китаю возможность поставлять товары в Европу сухопутным маршрутом в обход интересов Великобритании. На Украине двигателем британского проекта «Южной России» является экс-советник президента Алексей Арестович.

«Арестович английский агент, не американский. Сейчас идет зачистка английских агентов, и англичане будут играть свою игру, играют они её всегда талантливо. Это не значит, что английский агент должен выйти с флагом и кричать: «надо снять кожу с москалей». Как раз наоборот. Задача Арестовича возглавить пророссийский электорат на Украине. Он хоть и небольшой, но остался, и у него всегда будет своя ниша. Задача максимум – это проект «Южная Россия», о чем он в общем-то недавно рассказывал. Это фрагментация России и фрагментация Украины, создание региона, который будет полностью под контролем Великобритании – контролировать транзит между Германией и Китаем, – пояснил Царев. – Поэтому я с улыбкой наблюдаю то, с каким восторгом воспринимают некоторые пророссийские блогеры и российские средства массовой информации новые заявления Арестовича».

Поскольку задачи у Соединенных штатов и Великобритании на территории Украины разные, противоборство выливается в отставки, коррупционные скандалы и прямые убийства агентов. Причем государственные службы на Украине могут относиться к разным центрам влияния, и их сотрудники вести друг на друга охоту.

«То, что мы сейчас наблюдаем на Украине, ситуацию с отставками, с арестами и все остальное – это зачистка проанглийских агентов с перспективой замены их на проамериканских. Посмотрите, как жестко расправились с Киреевым. Ведь в первые дни СВО была попытка сразу выйти на какие-то мирные переговоры, когда Москва поняла, что не может прямо так сходу взять под контроль Киев. Причем попытка на условиях России, и они были очень неплохие. В украинской переговорной группе их продавливал Киреев, который являлся одновременно американским агентом. Его убили сотрудники СБУ по поручению начальника СБУ, замыкающегося на Андрея Ермака и Зеленского. Они изначально работали на Великобританию, – напомнил экс-нардеп. – Для нас хуже Великобритании сейчас никого нет. И за всеми попытками радикализации конфликта идут инициативы Великобритании. Если Соединенные штаты в принципе все устраивает и все хорошо, у них впереди схватка с Китаем, сейчас хорошо зарабатывают на этом конфликте, их все устраивает, и в какой-то момент времени они будут готовы сделать «закат Солнца вручную» – остановить этот конфликт на каких-то условиях, которые они объявят своей победой, а мы объявим своей. Главное, чтобы здесь не проиграли народы России и Украины в этих всех играх. Великобритания же хочет идти дальше – они хотят развалить Россию, фрагментировать. Поэтому задачи Соединенных штатов и Великобритании они разные».