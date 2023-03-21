Царёв: Атака на Джанкой – повод задать вопросы ответственным за закупку РЭБ и дронов для армии

В дни визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию стоило ожидать терактов и диверсий в Крыму. Таким образом Киев пытается перебить информационную повестку и очевидный успех России в международной политике.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, комментируя атаку БПЛА на Джанкой.

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«С момента приезда Си Цзиньпина какие-то провокации и теракты были ожидаемы, как и интенсификация ВСУ на фронте, потому что им сейчас нужно чем-то перебить очевидную внешнеполитическую победу России, – убежден он. – В эти дни нужно быть особенно внимательными, охранять Крымский мост, потому что будут устраивать теракты, диверсии, взрывы, задействовать «спящих» агентов. Понятно, что эти действия могут быть и сейчас, и потом, но они постараются приурочить эти действия к этой дате».

Царев отметил, что Украина закупает невообразимое количество дронов, делая на них ставку, к чему Минобороны РФ оказалось не готово.

«Я внимательно рассмотрел фотографии, устройство у них примерно такое же, как «Герань», и поскольку там есть наклейки, это американские, но не военные, а транспортные беспилотники. Они недорогие, их можно переделывать под военные нужды. В общем-то, этим сейчас должна заниматься российская армия и те, кто ответственный за закупку вооружения, – считает Царёв. – Почему их не сбили? Возможно, летели слишком низко. Ну, вообще для ПВО это маленькая и не выгодная цель. Потому что заряд стоит в сотни раз дороже, чем такой беспилотник. Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. По сути, мы столкнулись с той же проблемой, что украинцы, когда мы стали применять «Шахидов» – за одну ракету РСЗО можно купить десяток, а то и сотню беспилотных летательных аппаратов».

Систем радиоэлектронной борьбы у российских военных мало, все в единичных экземплярах и аналогов не имеют. Очевидно, что антидронружей должно быть больше. Но РЭБами всю границу и весь полуостров не перекроешь.

«Если бы у нас работали РЭБы, мы бы не смогли пользоваться мобильным телефоном, системами навигации в автомобиле. А, поскольку все это работает, значит, РЭБы Крым не накрывают, но это и нереально. Одна установка максимум может перекрыть какой-то объект. И, конечно же, их нужно производить массово, – уверен собеседник. – Я смотрю стоимость, по которой закупают РЭБы, она просто запредельная. Столько они точно не стоят. Там себестоимость, в зависимости от размеров, начинается от 100 до нескольких сотен долларов. А продаётся это все за миллионы. Мы такие устройства в советское время паяли в кружках: в них нет ничего сложного – генератор переменной частоты, аккумулятор, и антенна».

И, тем не менее, дешевый, но проворный дрон способен нанести существенный экономический урон. Прямые разрушения от него минимальные, а косвенные не поддаются подсчету.

«Вот прилетело какое-то количество беспилотников, разрушили магазин, повредили жилой дом. Последствия для экономики Крыма будут намного серьёзнее, и убытки будут просто не сопоставимы, особенно для курортного сектора. То есть оружие дешёвое, но эффективное, – указал Царёв. – Но я думаю, что для украинцев не в деньгах измеряется, их другое волнует. В голове у них наверняка сидит Авдеевка, Артёмовск, сложная ситуация на фронте, западные партнёры Украины, которые говорят о том, что это у вас последний шанс на наступление, и если вы не сможете добиться успеха, то мы вряд ли сможем вам дальше помогать. Сейчас они об этом думают. А то, что это влияет на курортный сезон, это абсолютно точно».