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14.11.2021 13:38
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Царёв: Байден пытается усыпить бдительность Путина

Новости УкраиныАмериканцы создают иллюзию потепления отношений с Москвой, чтобы не давать России заняться решением украинского...

Американцы создают иллюзию потепления отношений с Москвой, чтобы не давать России заняться решением украинского вопроса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для РФ очень важно не дать себя убаюкать. Эти приезды Нуланд, приезд руководителя ЦРУ, намечающееся встреча с Байденом. Да, очень много вопросов, которые обсуждаются там – кибербезопасность, по которому, кстати, есть положительные подвижки – США заявляют, что количество нападений РФ резко уменьшилось. Делается всё для того чтобы успокоить РФ», – сказал экс-депутат.

По его словам, с одной стороны, США, таким образом, не допускают сближения Москвы с Пекином, а, с другой, – прекрасно понимают, что в украинском вопросе время играет не на стороне России.

«Уже 7 лет, уже подрастают школьники, которые воспитаны на истерии антирусской. Чем дальше, тем больше будет заходить процесс безвозвратный для РФ. И задача Запада состоит в том, чтобы убаюкать РФ», – объяснил Царёв.

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