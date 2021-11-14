Царёв: Байден пытается усыпить бдительность Путина

Новости Украины

Американцы создают иллюзию потепления отношений с Москвой, чтобы не давать России заняться решением украинского вопроса.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Для РФ очень важно не дать себя убаюкать. Эти приезды Нуланд, приезд руководителя ЦРУ, намечающееся встреча с Байденом. Да, очень много вопросов, которые обсуждаются там – кибербезопасность, по которому, кстати, есть положительные подвижки – США заявляют, что количество нападений РФ резко уменьшилось. Делается всё для того чтобы успокоить РФ», – сказал экс-депутат.

По его словам, с одной стороны, США, таким образом, не допускают сближения Москвы с Пекином, а, с другой, – прекрасно понимают, что в украинском вопросе время играет не на стороне России.

«Уже 7 лет, уже подрастают школьники, которые воспитаны на истерии антирусской. Чем дальше, тем больше будет заходить процесс безвозвратный для РФ. И задача Запада состоит в том, чтобы убаюкать РФ», – объяснил Царёв.