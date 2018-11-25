Царёв: Если сейчас дать слабину – в Азовском море появится НАТО

25.11.2018, Симферополь, Елена Острякова

Российская реакция на провокацию украинских кораблей в Керченском проливе должна быть жесткой – так Москва сможет предотвратить большую войну в регионе с возможным участием в ней НАТО.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

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«Своевременно и адекватно реагировать на проявления агрессии – это правильно. Если не демонстрировать, что Россия готова на решительные действия, то, в конце концов, это может спровоцировать большую войну.

Хам и наглец будет наглеть до тех пор, пока не получит ответ. Уж лучше сейчас продемонстрировать, что Россия будет защищать свои интересы, чем когда Украина привлечет американские корабли и НАТОвские силы», – сказал Царев.