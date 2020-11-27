Царёв: Худшее ждёт не Донбасс, а Украину

27.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Украине не удастся повторить азербайджанский сценарий захвата территорий на Донбассе, потому что в этом случае Россия не будет стоять в стороне и выступать в роли наблюдателя.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, в случае наступления украинской армии на Донбасс, Украина лишится государственности.

«Карабах – не Донбасс. Тут и граница общая с Российской Федерацией, и подходы российской власти. Как бы там не было, особые отношения русского и армянского народа, надо понимать, что отношения между государствами были испорчены Пашиняном. Россия ставила задачу, кроме этого, еще быть арбитром на Кавказе, то есть, не занимать откровенно чью-то сторону.

На Донбассе такого нет. И мы все помним заявление Владимира Владимировича Путина, где он сказал о том, что если Украина начнет масштабное наступление на Донбасс, это ей будет грозить потерей государственности.

Я уверен, что, несмотря на отсутствие беспилотников у России, сил все равно хватит одной из самых сильных армий в мире для того, чтобы на своих границах навести порядок», – заявил Царев.