Царёв: Людей в Одессе сжигали под руководством Коломойского

Виновниками уничтожения людей в Одессе 2 мая 2014 года являются киевская власть и украинский олигарх Игорь Коломойский, который получил «добро» на разгон антимайдана.

На самом деле, жертв трагедии больше 100 человек, но Украина признала тот мизер, против которого нельзя было отпираться, заявил в эфире «Первого севастопольского» экс-нардеп Украины Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень активное участие принял Игорь Коломойский в организации того, что мы видели 2 мая в Одессе. Он практически взял под контроль четыре области Украины на тот момент, – пояснил Царёв. – В начале он договорился с Кернесом и Добкиным (руководители Харькова), и сбросили активистов антимайдана в Харькове, потом при помощи харьковских футбольных болельщиков и днепропетровских футбольных болельщиков съездили в Запорожье, и там было ситуация с 300, как их называли, антимайданцами, над которыми тоже целые сутки издевались и, слава богу, все остались живы в Запорожье. И последняя область, которая интересовала Коломойского, это была Одесская. Там находился ряд предприятий, которые лично Коломойского интересовали, и он договорился с киевским режимом, что, если он разгоняет антимайдан в Одессе, то ставит своего человека губернатором».

По отработанной схеме в Одессу отправились футбольные болельщики из Харькова и Днепропетровска. Их сопровождала команда правоохранителей из Киева.

«Людей убили, сожгли заживо. У меня друзья находились там. Слава богу, в тот момент, когда все побежали в здание Дома профсоюзов, они побежали в другую сторону и остались живы. На протяжении всех этих событий они мне звонили, держали со мной на связь, я в этот момент находился в Донецке, – отметил Царёв.

– Я хочу сказать, что это конечно был Рубикон. После того, как жители Донбасса увидели, и другие оставшиеся не сдавшиеся граждане Украины, не принявшие новую власть, – увидели, что произошло в Одессе, они поняли, что с киевским режимом договариваться не получится – нужно только сражаться. С другой стороны, конечно же, реакция европейских властей, украинских властей. Циничная Европа просто не заметила, что произошло и сделала это намеренно».

Уцелевших свидетелей трагедии киевские власти тут же взяли на больничных койках и надолго закрыли в тюрьме.

«Знаете, мы в 2015 году начали собирать вместе с выжившими антимайданавцами списки тех, кто был на Куликовом поле, и после этих событий просто пропал. Мы насчитали больше 100 человек. По нашей информации, погибших гораздо больше, их просто спрятали и показали то количество, которое просто нельзя было не показать, – подчеркнул Царёв.

– Ну и, конечно же, украинцы. Это как болезнь какая-то, каждый год они собираются и празднуют с криками и подпрыгиванием, как они сожгли «русню». 10 лет не могут успокоиться, радуются, как они сожгли людей. И мы долго ждали, пока топтались по памяти погибших людей. Я очень надеюсь, что СВО закончится так, как мы хотим. Я очень надеюсь, что виновных, наконец, покарают. Фашизм надо уничтожать, а это фашизм. У меня детство прошло в Ровно, там не так много было русских школ на Западной Украине, и поэтому, когда я встречался с украинским национализмом, сразу действовал и реагировал очень жёстко, что усвоил с детства. Когда в Верховной Раде начал с этим сталкиваться, тоже реагировал очень жёстко. Я сразу понимал, к чему это всё идёт. Я помню, как бесновались во время событий в Норд-Осте, радовались в Верховной Раде. Конечно, времена были другие. Но, когда я с таким сталкивался, тут просто бессмысленно разговаривать – надо бить по лицу, а сейчас, возможно, и посущественнее. Невозможно обращаться к разуму, чувствам людей, которые радуются тому, что соотечественники сгорели живьем».