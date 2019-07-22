22.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Царёв: Минские соглашения нужны, чтобы оторвать Украину от России

Украина выполнит Минские соглашения, но при этом еще больше отдалится от России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что Украина будет отходить от России. И Запад так считает, и хочет этого.

Но тут парадоксальная ситуация: для того, чтобы отойти, надо приблизиться. Для того, чтобы Украина отошла от России, нужно остановить конфликт на Донбассе, восстановить товарооборот с Россией – чтобы Украина стала сильнее. Нужно решить вопрос с русским языком – чтобы не раскалывать общество.

В этом направлении будет работать Зеленский. «Оппозиционная платформа» поможет ему проголосовать изменения в конституцию, необходимые для Минских соглашений. Стабилизировав ситуацию внутри Украины, они будут дальше отрывать Украину от России», – сказал Царев.

Он выразил сожаление по поводу того, что в этих условиях Россия бросает своих союзников.

«Наших на Украине остается очень мало. Очень долго Российская Федерация работала точечно, делая ставку на отдельных лидеров. Из наших остался народ. С народом надо работать. Мне очень больно, что сейчас встал вопрос обмена, и нет готовых списков. Наши активисты, которые поставили все на кон, многих нет в живых, многие в тюрьмах. С ними никто не работает, им никто не помогает», – сказал Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть