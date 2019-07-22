Царёв: Минские соглашения нужны, чтобы оторвать Украину от России

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Украина выполнит Минские соглашения, но при этом еще больше отдалится от России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина будет отходить от России. И Запад так считает, и хочет этого.

Но тут парадоксальная ситуация: для того, чтобы отойти, надо приблизиться. Для того, чтобы Украина отошла от России, нужно остановить конфликт на Донбассе, восстановить товарооборот с Россией – чтобы Украина стала сильнее. Нужно решить вопрос с русским языком – чтобы не раскалывать общество.

В этом направлении будет работать Зеленский. «Оппозиционная платформа» поможет ему проголосовать изменения в конституцию, необходимые для Минских соглашений. Стабилизировав ситуацию внутри Украины, они будут дальше отрывать Украину от России», – сказал Царев.

Он выразил сожаление по поводу того, что в этих условиях Россия бросает своих союзников.

«Наших на Украине остается очень мало. Очень долго Российская Федерация работала точечно, делая ставку на отдельных лидеров. Из наших остался народ. С народом надо работать. Мне очень больно, что сейчас встал вопрос обмена, и нет готовых списков. Наши активисты, которые поставили все на кон, многих нет в живых, многие в тюрьмах. С ними никто не работает, им никто не помогает», – сказал Царев.