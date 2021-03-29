Царёв нашёл запасы воды в Крыму

29.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Вместо того, чтобы стоить дорогие опреснительные установки, крымские власти могли бы для начала собрать воду из многочисленных горных источников, до сих пор впадающих в море.

Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной рады, переехавший в Крым после госпереворота на Украине, Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, горная вода будет чище, чем опресненная морская.

«Над Ялтой громадное количество ручьёв и рек. Весна. Килотонны пресной воды с гор стекают в море. В Ялте воду дают по часам.

Выделена и частично потрачена предоплата на строительство опреснительной станции. Строительство будет не быстрое, дорогое. На выходе ялтинцы получат не очень полезную дорогую опресненную воду, которую еще надо будет поднять над Ялтой.

Туда, где сейчас протекают совершенно никому не интересные ручьи и речки, переполненные свежей, чистой и прозрачной ключевой водой.

Что может быть проще и дешевле собрать воду, которая сейчас даром уходит в море, и направить ее в водохранилища? Но, наверное, дешёвые варианты никому не интересны», – пишет Царев.