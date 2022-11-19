Царёв назвал новую причину вывода русских войск из Херсона

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Новости Украины

Уход из Херсона был продиктован нехваткой боеприпасов, что неудивительно, поскольку все годы после развала СССР российская оборонка, как и украинская, только и делала, что распродавала советские запасы.

Об этом на канале «СР «ЗА Правду» рассказал экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас с обеих сторон такая лёгкая нехватка боеприпасов. Разговаривая с военными, именно этим объясняют уход из Херсона. Мы ушли за речку, потому что наши военные рапортовали, что у нас не хватит вооружения и боеприпасов. Говоря об ошибках, в военное время – это больше, чем ошибки министерства обороны: никто не задумывался о том, что Россия была в топе торгующих вооружениями стран. А за счёт чего? У нас что, работала оборонная промышленность? Мы что, производили новые танки, новые снаряды или какое-то новое вооружение? Мы торговали советским наследством. Не мы, а чиновники внешоборон ведомств торговали, радуясь, что у нас этого много. Наши отцы действительно оставили нам такое количество вооружения, что, если бы мы его не продали, мы бы могли воевать со всем миром обычными вооружениями, конвенционными. Но годами, десятилетиями Россия была в топе продающих вооружение стран. И Минобороны, естественно, подписывало контракты продаж. Очень выгодно продавать вооружение. Во-первых, контракты все закрыты. Я просто знаю, немножко по Украине с этим сталкивался с этой деятельностью. Вы нигде не найдёте отчёт. Никто вам не скажет – а почему ты продал танки по цене металлолома? Никто не скажет. Это всё закрыто. А когда он стул покупает какой-нибудь новый или кресло, это есть на открытых тендерах, – «а почему ты купил так дорого». А здесь контракты все закрыты. Плюс контракты идут через две, три промежуточные страны, чтобы поставить, кода нужно, или тем, кто хочет купить. Всё это позволяет делать эти контракты чрезвычайно интересными для тех, кто их продаёт», – рассказал Царёв.